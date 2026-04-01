अब ब्राजील के पीछे पड़े ट्रंप, खदानों में मांगा पहला हिस्सा तो लूला सरकार ने दिया करारा जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ब्राजील के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें वहां के जमीनी खनिज संसाधनों में अमेरिकी निवेशकों को पहली प्राथमिकता देने की बात कही है। इस प्रस्ताव ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की सरकार के भीतर बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है।