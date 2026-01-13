13 जनवरी 2026,

6 दिन पहले अमेरिकी दूतावास ने भारतीयों को दी थी सख्त चेतावनी, अब ट्रंप ने एकसाथ लाखों लोगों को दिया बड़ा झटका

अमेरिकी प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक लाख से ज्यादा वीजा रद्द कर दिए हैं। इनमें स्टूडेंट और स्पेशलाइज्ड वीजा भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के वीजा रद्द किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 13, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। (Photo - Washington Post)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एकसाथ लाखों लोगों को झटका दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की है कि उसने एक लाख से ज्यादा वीजा रद्द कर दिए हैं।

इनमें हजारों स्टूडेंट और स्पेशलाइज्ड वीजा भी शामिल हैं। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि आपराधिक गतिविधि में शामिल लोगों के वीजा रद्द किए गए हैं।

विदेश विभाग ने क्या कहा?

विदेश विभाग ने अपने एक्स पोस्ट में कहा- बड़ी खबर यह है कि हमने अब 100,000 से ज्यादा वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें लगभग 8,000 स्टूडेंट वीजा और 2,500 स्पेशलाइज्ड वीजा भी हैं।

विभाग ने कहा- वीजा ऐसे लोगों का रद्द किया गया है, जिनका आपराधिक गतिविधियों के लिए अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सामना हुआ है।

अमेरिका ने कहा- हम बदमाशों को डिपोर्ट करते रहेंगे

विभाग ने आगे कहा कि वीजा रद्द करना और डिपोर्टेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेश विभाग ने अपनी पोस्ट में कहा- हम अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए इन बदमाशों को डिपोर्ट करते रहेंगे।

यह घटनाक्रम ट्रंप प्रशासन के इमिग्रेशन कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लगातार प्रयासों को दिखाता है। वहीं, इस बात पर जोर देता है कि वीजा धारकों को अपने प्रवास के दौरान सभी कानूनी जरूरतों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

छात्रों और अन्य वीजा धारकों को दी भारत में दी गई थी

हाल ही में, भारत में अमेरिकी दूतावास ने वीजा धारकों, खासकर छात्रों को चेतावनी दी थी कि अमेरिका के कानूनों को तोड़ने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे वीजा रद्द हो सकता है और यहां तक कि अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है।

दूतावास ने 7 जनवरी को एक पोस्ट में कहा था- यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है या आप किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आपका वीजा रद्द किया जा सकता है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है और आप भविष्य में अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य हो सकते हैं। इसलिए नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा को जोखिम में न डालें। अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।

Published on:

13 Jan 2026 07:58 am

