6 दिन पहले अमेरिकी दूतावास ने भारतीयों को दी थी सख्त चेतावनी, अब ट्रंप ने एकसाथ लाखों लोगों को दिया बड़ा झटका

दूतावास ने 7 जनवरी को एक पोस्ट में कहा था- यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है या आप किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आपका वीजा रद्द किया जा सकता है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है और आप भविष्य में अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य हो सकते हैं। इसलिए नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा को जोखिम में न डालें। अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।