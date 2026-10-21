ट्रंप पुतिन की डील का दिखा असर, अमेरिका को 40 हजार टन डीजल भेजेगा रूस, 22 अक्टूबर को रवाना होगा पहला टैंकर

इस समय अमेरिका में डीजल की कीमत आसमान छू रही है। साथ ही अमेरिका मेें नवंबर को मिडटर्म चुनाव हैं। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन के साथ एक अहम डील की थी। 9 अक्टूबर को ट्रंप ने कहा था कि वह अमेरिका और वैश्विक बाजारों में रूसी डीजल की आपूर्ति के लिए पुतिन के साथ एक समझौता कर रहे हैं। इस समझौते के तहत रूस अमेरिका सहित वैश्विक बाजार में तत्काल 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक डीजल उपलब्ध कराएगा। इसके बाद ट्रंप ने नवंबर में 5 लाख टन और उसके बाद 10 लाख टन अतिरिक्त डीजल देने की बात भी कही थी।