ओमान के पास तेल टैंकर में फिर लगी आग, ईरान का 24 घंटे में तीन जहाजों पर हमले का दावा

Oman Tanker Incident: ओमान के पास तेल टैंकरों में आग लगने की घटनाओं ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के मुताबिक, ओमान के बुका इलाके से करीब 11 नॉटिकल मील पश्चिम में एक टैंकर पर अज्ञात चीज से हमला हुआ। UKMTO ने बताया कि टैंकर पर लगी आग को बुझा दिया गया है और टैंकर अभी रुका हुआ है। साथ ही, चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को ओमान के तट के पास समुद्र में एक तेल टैंकर और सैन्य बलों के बीच भिड़ंत हो गई थी।