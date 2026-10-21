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क्या जल्द थमेगी रूस-यूक्रेन जंग? पुतिन से मिलेंगे अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ, जेलेंस्की ने मांगी मदद

अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात करने पहुंचे। जेलेंस्की ने युद्ध जल्द खत्म करने की अपील की। जानें इस बैठक से शांति की कितनी उम्मीद है।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Oct 21, 2026

Putin Witkoff meeting

पुतिन से मिलने पहुंचे अमेरिकी दूत, जेलेंस्की ने अमेरिका से लगाई गुहार, Photo Source@ANI

Russia Ukraine War: अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोफ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक निर्धारित बैठक के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने की अपील की है। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों से शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद करने का आग्रह किया है।

पुतिन के साथ विटकोफ की बैठक से पहले, जेलेंस्की ने इस संघर्ष में हो रहे मानवीय नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लगातार प्रतिरोध के बावजूद, रूसी हमलों में लोगों की जान जा रही है और बच्चों का सामान्य बचपन छिन रहा है।

जेलेंस्की बोले, हम युद्ध में नहीं हारे

जेलेंस्की ने कहा, बेशक, हम यह युद्ध नहीं हार रहे हैं। लेकिन हम अपने लोगों को खो रहे हैं। रूसी हमलों की वजह से हम लोगों और समय, दोनों को गंवा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, यह बहुत दुखद है, क्योंकि हमारे बच्चों को एक सामान्य जीवन और बचपन नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि सभी लोग प्रभावित हैं। इसलिए, हमें इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि यूक्रेन के अंतरराष्ट्रीय साझेदार इस संघर्ष को समाप्त करने में मदद करेंगे। साथ ही, उन्होंने युद्ध के मैदान में डटे यूक्रेनी सैनिकों के साहस और दृढ़ता की भी तारीफ की।

त्रिपक्षीय वार्ता का रखा प्रस्ताव

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने प्रमुख मुद्दों को सुलझाने और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का भी प्रस्ताव रखा है। कीव और उसके यूरोपीय साझेदार मॉस्को के सामने पेश करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, जिसमें सुरक्षा गारंटी की व्यवस्था भी शामिल है।

ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी देने के महत्व को फिर से दोहराया है।

उन्होंने कहा, "आज हमने सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की। मैं अमेरिकी पक्ष का आभारी हूं कि उन्होंने फिर से इस बात पर जोर दिया कि ये गारंटी मजबूत होनी चाहिए।" उन्होंने बताया कि विटकोफ रूसी अधिकारियों के साथ जरूरी दस्तावेज साझा करेंगे और बातचीत के बाद यूक्रेन इस पर मिलने वाली प्रतिक्रिया का आकलन करेगा।

रूस-यूक्रेन संघर्ष पर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- जेलेंस्की नहीं चाहते जंग खत्म हो, यूरोप और बाइडेन के पैसे पर खींच रहें लड़ाई

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Updated on:

21 Oct 2026 02:34 pm

Published on:

21 Oct 2026 02:16 pm

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