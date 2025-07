क्या है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जो रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन भेज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ?

Trump Announces Patriot Missile System Ukraine: यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से जारी युद्ध (US vs Russia Ukraine war) में अमेरिका ने यूक्रेन को एक बड़ी सैन्य मदद देने का फैसला किया है। अमेरिका अब यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम (Patriot missile system Ukraine) देने जा रहा है, जिससे वह रूस (Russia reaction to Patriot missiles) के ड्रोन और मिसाइल हमलों से अपनी रक्षा कर सकेगा। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका (US military aid to Ukraine) का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका काम है हवा में उड़ते हुए दुश्मन के ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों को पहचानना और उन्हें हवा में ही नष्ट करना। यह सिस्टम तेजी से टारगेट को पकड़ता है और सटीक निशाना लगाता है।