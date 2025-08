भारत से झल्लाया अमेरिका अब यूक्रेन को भेज रहा है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, रूस ने किया खबरदार

US sending Patriot missile to Ukraine: भारत से टैरिफ विवाद और रूस से हिंदुस्तान की दोस्ती से झल्लाए अमेरिका ने यूक्रेन को (Ukraine air defense missiles) रूसी ड्रोन और मिसाइलों के हमलों से बचाने के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ( Patriot missile system Ukraine) भेजने की घोषणा (US sends Patriot to Ukraine) की है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम (Russia warns Patriot deployment) अमेरिका का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी एक नई पैट्रियट बैटरी पर 1 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत आती है। दरअसल पैट्रियट (MIM‑104 Patriot) एक आधुनिक मोबाइल सतह से वायु रक्षा प्रणाली है जिसे रेथियॉन टेक्नोलॉजीज Raytheon Technologies से विकसित किया गया है। इसमें राडार, नियंत्रण कक्ष, लॉन्चर और सपोर्ट वाहन शामिल हैं। यह क्रूज़ मिसाइल, विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसैप्ट कर सकता है इसमें मुख्य रूप से PAC‑3 इंटरसैप्टर मिसाइल इस्तेमाल की जाती हैं। ध्यान रहे कि पैट्रियट ने सन 2023 में एक रूसी हायपरसोनिक किंजल मिसाइल गिराई थी।