अब किम जोंग से सीधी लड़ाई लड़ने के मूड में ट्रंप, नए फैसले से बौखला उठेगा उत्तर कोरिया

इस बयान ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। उधर, ट्रंप ने भी इस साल किम से मिलने की उम्मीद भी जताई है, जिससे यह अटकलें और तेज हो गई हैं कि वह 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान वह किम के साथ बातचीत कर सकते हैं।