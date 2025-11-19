अमेरिका का ताइवान को 6200 करोड़ रुपये का NASAMS मिसाइल गिफ्ट: चीन की नाक में दम, ट्रंप की ‘पीस थ्रू स्ट्रेंथ’ पॉलिसी ने बढ़ाई टेंशन !

US Taiwan NASAMS sale: अमेरिका ने ताइवान को एयर डिफेंस की ताकत देने के लिए 6200 करोड़ रुपये का NASAMS मिसाइल सिस्टम बेचने (US Taiwan NASAMS sale) का ऐलान कर दिया है। यह डील RTX कंपनी के साथ हुई है,जो ताइवान को चीन के खिलाफ मजबूत हथियार देगी। यह दूसरी बड़ी डील (NASAMS missile system Taiwan) है इस हफ्ते, जिसमें पहले लगभग 2800 करोड़ रुपये के एयरक्राफ्ट पार्ट्स शामिल थे। कुल मिला कर लगभग 8500 करोड़ रुपये का पैकेज बन गया है। ताइवान (Trump arms deal Taiwan) ने इसका स्वागत किया है, लेकिन बीजिंग ने इसे 'प्रोवोकेशन' बता कर गुस्सा जाहिर किया। यह कदम ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' पॉलिसी का हिस्सा है, जो ताइवान को 'पीस थ्रू स्ट्रेंथ' का मंत्र दे रही है।