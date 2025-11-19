Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका का ताइवान को 6200 करोड़ रुपये का NASAMS मिसाइल गिफ्ट: चीन की नाक में दम, ट्रंप की ‘पीस थ्रू स्ट्रेंथ’ पॉलिसी ने बढ़ाई टेंशन !

US Taiwan NASAMS sale: अमेरिका ने ताइवान को महंगा और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम बेचा है। ट्रंप की यह पहली आर्म्स डील रीजनल टेंशन बढ़ा रही है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 19, 2025

US Taiwan NASAMS sale

अमेरिका का ताइवान को मिसाइल गिफ्ट। (फोटो: X Handle/ Taiwan Security Monitor.)

US Taiwan NASAMS sale: अमेरिका ने ताइवान को एयर डिफेंस की ताकत देने के लिए 6200 करोड़ रुपये का NASAMS मिसाइल सिस्टम बेचने (US Taiwan NASAMS sale) का ऐलान कर दिया है। यह डील RTX कंपनी के साथ हुई है,जो ताइवान को चीन के खिलाफ मजबूत हथियार देगी। यह दूसरी बड़ी डील (NASAMS missile system Taiwan) है इस हफ्ते, जिसमें पहले लगभग 2800 करोड़ रुपये के एयरक्राफ्ट पार्ट्स शामिल थे। कुल मिला कर लगभग 8500 करोड़ रुपये का पैकेज बन गया है। ताइवान (Trump arms deal Taiwan) ने इसका स्वागत किया है, लेकिन बीजिंग ने इसे 'प्रोवोकेशन' बता कर गुस्सा जाहिर किया। यह कदम ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' पॉलिसी का हिस्सा है, जो ताइवान को 'पीस थ्रू स्ट्रेंथ' का मंत्र दे रही है।

NASAMS सिस्टम क्या है, और ताइवान को क्यों जरूरी ?

NASAMS यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज का एयर डिफेंस हथियार है। यह यूक्रेन में रूस के हमलों के खिलाफ टेस्ट हो चुका है, जहां इसने कमाल दिखाया है। ताइवान के लिए यह सिस्टम हवाई हमलों से बचाव का मजबूत कवच बनेगा। डील में फिस्कल 2026 के तहत लगभग 5920 करोड़ रुपये की फंडिंग है, और यह काम फरवरी 2031 तक पूरा होगा। एशिया-पैसिफिक में यह अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ही इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल अमेरिका ने ताइवान को 2 बिलियन डॉलर के अलग पैकेज में तीन NASAMS यूनिट्स देने का वादा किया था। ताइवान की एयरफोर्स के लिए यह सिस्टम चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल्स से निपटने में मदद करेगा।

ट्रंप एडमिन का ताइवान लव: 'रॉक-सॉलिड' कमिटमेंट

ट्रंप सरकार ने साफ कहा है कि ताइवान की सिक्योरिटी अमेरिका की प्राथमिकता है। ताइपे में अमेरिकी एंबेसडर रे ग्रीन ने एक इवेंट में कहा, “हमारा ताइवान के प्रति कमिटमेंट पत्थर की तरह मजबूत है। हम सिर्फ शब्दों पर नहीं, एक्शन्स पर चलते हैं।” बहरहाल यह डील ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली बड़ी आर्म्स सेल है। ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ने कहा, “चीन को सेना इस्तेमाल करने की सोच छोड़नी चाहिए।” ताइवान अब सब मरीन्स बना रहा है, ताकि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें। अमेरिका का मकसद? ताइवान को बिना फॉर्मल डिप्लोमैटिक टाईज के रक्षा हथियार देना है । यह लीगल ऑब्लिगेशन है, जो चाइना को डिटर करने का काम करेगा।

चीन का गुस्सा: 'ताइवान हमारा है, यह डील खतरा'

बीजिंग ने इस डील को सिरे से खारिज कर दिया। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, और रीयूनिफिकेशन का वादा किया है – चाहे फोर्स से हो। स्पोक्सपर्सन ने कहा, “ये अमेरिकी हथियार बिक्री ताइवान स्ट्रेट में टेंशन बढ़ाएंगे।” चीन रोजाना ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्टिविटी करता है, जिसे ताइवान 'ग्रे जोन' स्ट्रैटेजी कहता है। जापान के पीएम सानाे ताकाइची ने कहा था कि ताइवान पर अटैक में जापान सैन्य मदद करेगा, जिससे चाइना-जापान के बीच कूटनीतिक संकट हो गया। पूर्वी चीन सागर में चाइनीज कोस्टगार्ड शिप्स और जापानी जेट स्क्रैम्बल्स ने हालात और गरमा दिए। ताइवान कहता है, य​ह सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं, लेकिन अमेरिकी सपोर्ट से व​ह मजबूत हो रहा है।

ग्लोबल इम्प्लिकेशंस: आर्म्स रेस या डिटरेंस ?

य​ह सेल ग्लोबल आर्म्स मार्केट को बूस्ट देगी। RTX को फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो 2031 तक चलेगा। ताइवान ने थैंक्स कहा, लेकिन चाइना ने इसे 'आंतरिक मामलों में दखल' बताया। एक्सपर्ट्स कहते हैं, यह ट्रंप की 'पीस थ्रू स्ट्रेंथ' पॉलिसी है – ताकत से शांति। लेकिन रिस्क? क्रॉस-स्ट्रेट रिलेशंस और स्ट्रेन हो सकती हैं। ताइवान की डिफेंस स्ट्रैटेजी अब एयर और सी डिफेंस पर शिफ्ट हो रही है। इंडिया जैसे कंट्रीज भी NASAMS पर नजर रखे हुए हैं। ये डील इंडो-पैसिफिक में बैलेंस ऑफ पावर को शेप देंगी।

ताइवान की तैयारी: सबमरीन्स और एयर शील्ड

बहरहाल ताइवान चीन की रोजाना हो रही मिलिट्री ड्रिल्स से परेशान हैं। ये 'ग्रे जोन' टैक्टिक्स हैं – न फुल वॉर, न पीस। ताइवान अब लोकल सबमरीन्स बिल्ड कर रहा है, ताकि सी रूट्स सेफ रहें। NASAMS से एयर डिफेंस मजबूत होगा। अमेरिकी एंबेसेडर ने कहा, “ताइवान की ताकत ही रीजन में शांति है।” चाइना का रिएक्शन? एंगर, लेकिन कोई नया स्टेप नहीं। यह ट्रंप टर्म की पहली डील है, जो ताइवान को मजबूती देगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

19 Nov 2025 05:07 pm

Published on:

19 Nov 2025 05:06 pm

Hindi News / World / अमेरिका का ताइवान को 6200 करोड़ रुपये का NASAMS मिसाइल गिफ्ट: चीन की नाक में दम, ट्रंप की ‘पीस थ्रू स्ट्रेंथ’ पॉलिसी ने बढ़ाई टेंशन !

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Viral Video: किलाउआ ज्वालामुखी फटा और 1,500 फीट से ज़्यादा ऊंचाई तक उछला लावा

Kilauea volcano's lava
विदेश

20 में शादी, 22 में पापा-मम्मी बन जाओ’ Zoho co-founder की सलाह पर भड़के अपोलो हॉस्पिटल के वाइस चेयरपर्सन, X पर मचा बवाल

Sridhar Vembu controversies
विदेश

पाकिस्तानी सेना ने किया 23 आतंकियों का एनकाउंटर, घात लगाकर किया खात्मा

Pakistani soldiers
विदेश

ट्रैफिक पुलिस की दादागिरी, बिना स्पीड लिमिट तय किए कराची में लोगों से वसूला जा रहा चालान

Karachi traffic police issuing fine
विदेश

पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की बहनों के साथ पुलिस ने की बदतमीजी, सड़क पर घसीटा और किया हिंसक व्यवहार

Police misbehave with Imran Khan's sisters
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.