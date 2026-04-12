पाक में बातचीत का दौर खत्म, ईरान ने अमेरिकी शर्तों को मानने से किया इंकार, वार्ता के बाद आ गया जेडी वेंस का बयान

उन्होंने कहा- सीधी सी बात यह है कि हमें एक सकारात्मक प्रतिबद्धता देखने की जरूरत है कि वे परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और वे ऐसे साधन भी हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे जिनसे वे तेजी से परमाणु हथियार बना सकें। यही अमेरिका के राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है और इन बातचीत के जरिए हमने इसी को हासिल करने की कोशिश की है।