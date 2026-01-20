US New Visa Rules: 38 देशों के लिए B1/B2 वीजा पर अब बॉन्ड अनिवार्य, ओवरस्टे रोकने के लिए सख्त कदम

अमेरिकी विदेश विभाग ने 8 जनवरी को जारी आदेश में कहा था कि अब 38 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा आवेदन के समय बॉन्ड जमा करना अनिवार्य होगा। अमेरिका ने पहले से लागू लिस्ट में 25 नए देशों को शामिल किया है। इन देशों के लोग B1/B2 (बिज़नेस/टूरिस्ट) वीजा के लिए आवेदन करते समय 5,000 से 15,000 अमेरिकी डॉलर तक का बॉन्ड भुगतान करेंगे। यह नया नियम 21 जनवरी 2026 से लागू होगा और इसका उद्देश्य वीजा की शर्तों का उल्लंघन (ओवरस्टे) कम करना है।