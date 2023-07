अमरीकी महिला दो महीने से दुबई की जेल में बंद, पब्लिक प्लेस में चिल्लाने के लिए मिली सज़ा

Submitted by:

जयपुरPublished: Jul 21, 2023 11:57:12 am

US Woman Jailed In Dubai: अमरीका की एक महिला पिछले दो महीने से दुबई की जेल में बंद है। और उस महिला की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि....। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या थी उस महिला की गलती? आइए जानते हैं।

Woman from US jailed in Dubai