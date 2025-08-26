इस नेता ने जलाई कुरान, कहा – “अगर चुनाव जीतकर कांग्रेस का बनी हिस्सा तो टेक्सास में इस्लाम का कर दूंगी खात्मा”

वैलेंटिना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "मैं टेक्सास में इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, भगवान मेरी मदद करें। मुस्लिम, ईसाई देशों में बलात्कार और हत्याओं के ज़रिए अपना रास्ता बना रहे हैं। वो ईसाई देशों को छोड़कर 57 मुस्लिम देशों में से किसी में भी जा सकते हैं। मेरी कांग्रेस तक पहुंचने में मदद करो जिससे आप सभी को कभी भी इस्लाम के आगे न झुकना पड़े।" ऐसा कहते हुए वैलेंटिना ने फ्लेमथ्रोअर से कुरान को जला दिया।