इस नेता ने जलाई कुरान, कहा – “अगर चुनाव जीतकर कांग्रेस का बनी हिस्सा तो टेक्सास में इस्लाम का कर दूंगी खात्मा”

अमेरिका (United States Of America) में एक नेता ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी की वैलेंटिना गोमेज़ (Valentina Gomez), जो टेक्सास (Texas) से एक उम्मीदवार हैं, ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वैलेंटिना ने कुछ ऐसा किया है जिससे मुस्लिम समुदाय नाराज़ हो गया है।
वैलेंटिना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "मैं टेक्सास में इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, भगवान मेरी मदद करें। मुस्लिम, ईसाई देशों में बलात्कार और हत्याओं के ज़रिए अपना रास्ता बना रहे हैं। वो ईसाई देशों को छोड़कर 57 मुस्लिम देशों में से किसी में भी जा सकते हैं। मेरी कांग्रेस तक पहुंचने में मदद करो जिससे आप सभी को कभी भी इस्लाम के आगे न झुकना पड़े।" ऐसा कहते हुए वैलेंटिना ने फ्लेमथ्रोअर से कुरान को जला दिया।
वैलेंटिना, टेक्सास के 31वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से 2026 के चुनावों के लिए उम्मीदवार हैं। अमेरिका में कांग्रेस (Congress) देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जो दो सदनों से मिलकर बना है। पहला प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) और दूसरा सीनेट (Senate)। कांग्रेस तक पहुंचने के लिए चुनाव में जीत ज़रूरी है।