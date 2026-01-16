आखिर ट्रंप के हाथ आ गया नोबेल पुरस्कार!, वेनेजुएलाई नेता माचाडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति को किया भेंट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाहत है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिले। वह साल 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर कई बार बयान भी दे चुके थे। उन्होंने उस दौरान कहा था कि वह भारत-पाकिस्तान सैन्य झड़प सहित कई जंग रोके, इसलिए वह शांति पुरस्कार के हकदार हैं। लेकिन, उनके दावों को खारिज करते हुए नोबेल पीस प्राइज समिति ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो को चुना। मारिया ने नोबेल मिलने के बाद ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया था। अब मारिया ने ट्रंप को अपना नोबेल पुरस्कार भेंट किया है।