वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति का वीडियो लीक, लोगों की जान बचाने के लिए हमें झुकना पड़ा, ‘हमें सिर्फ 15 मिनट में…’

वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति का कथित वीडियो लीक हुआ है। इसमें वह कहती हुई दिख रही हैं कि अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात नहीं मानते तो अमेरिकी सैनिक हमें मार देते। पढ़ें पूरी खबर..

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 25, 2026

डेल्सी रॉड्रिगेज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हमें झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि अन्य मंत्रियों व लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें अमेरिकी सरकार की बात माननी पड़ी। रोड्रिगेज ने कहा कि उन्होंने हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए थे, वरना वे हमें मार देते।

'ट्रंप प्रशासन ने हमें सिर्फ 15 मिनट का समय दिया था'

एक कथित ऑडियो लीक में डेल्सी यह कहती हुई सुनाई देती हैं कि ट्रंप प्रशासन ने उनकी कैबिनेट को 15 मिनट का समय दिया था कि वह अमेरिका की सारी मांगें मान लें, नहीं तो सभी को गोली मार दी जाएगी। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो लीक में डेल्सी अपने किसी सहयोगी से निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बारे में बात कर रही थी। उसी दौरान उन्होंने ये सारी बाते कहीं।

अमेरिकी सैनिकों ने कहा था मादुरो मारे गए

रोड्रिगेज ने इस वीडियो में कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें बताया था कि मादुरो और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। अब वह उसके भाई व अन्य साथी अंजाम भुगतने को तैयार रहें। वह बेहद डरावना समय था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी धमकियां राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के पहले ही मिनट से शुरू हो गई थीं। कैबिनेट के कई सहयोगियों को अमेरिकी सैनिक ने जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए थे, नहीं तो वे हमें मार देते।

क्या डेल्सी और ट्रंप के बीच कोई डील हुई?

वहीं, यह खुलासा एक ऐसे समय में हुआ है। जब कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज और ट्रंप प्रशासन के बीच गुप्त गठजोड़ की रिपोर्ट सामने आई। इसमें दावा किया गया था कि रोड्रिगेज नवंबर 2025 से ही ट्रंप प्रशासन के संपर्क में थी और निकोलस के हटाए जाने के बाद देश की नई राष्ट्रपति बनने को इच्छुक थीं।

Updated on:

25 Jan 2026 06:36 am

Published on:

25 Jan 2026 06:28 am

