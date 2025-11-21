वियतनाम में फिर मचाई बाढ़ ने तबाही, 41 लोगों की हुई मौत

मौसम की मार से दुनियाभर में कई देशों के लोग परेशान हैं। कुछ देशों में तो अभी भी भारी बारिश और बाढ़ पर ब्रेक नहीं लगे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इन देशों में विएतनाम (Vietnam) भी शामिल है, जहाँ के मध्य प्रांतों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों के हाल बेहाल हैं। इस साल कई चक्रवातीय तूफानों को झेल चुके वियतनाम में पिछले कुछ महीनों से रुक-रूककर मूसलाधार बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिससे आई बाढ़ के कारण अब तक काफी नुकसान हो चुका है। अब एक बार वियतनाम के मध्य प्रांतों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है।