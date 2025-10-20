वियतनाम संसद का मेगा धमाका! 53 कानून करेंगे इकोनॉमी में रॉकेट स्पीड, 2026 से प्रॉपर्टी लिस्ट, 2030 तक सुपरपॉवर बनना तय!

Vietnam National Assembly Session: वियतनाम की राजधानी हनोई में सोमवार को धमाल मच गया! 15वीं नेशनल असेंबली (Vietnam National Assembly Session) का 10वां सत्र (Vietnam National Assembly Session) शुरू हो गया। ये 2021-26 टर्म की आखिरी बैठक है। सांसद 53 बिल और प्रस्ताव पास करेंगे – इतनी बड़ी संख्या पहले कभी नहीं हुई! NA चेयरमैन त्रान थान मान ने कहा, "ये इतिहास रच रहा है।" येन जेन अखबार के मुताबिक, ये सेशन 40 दिनों तक चलेगा, 11 दिसंबर तक। शिन्हुआ न्यूज ने बताया कि रणनीतिक मुद्दों पर फैसले होंगे। वियतनाम इकोनॉमी को नई उड़ान देने का प्लान तैयार है! चेयरमैन मान ने खुलासा किया – ये 53 बिल (53 Bills Vietnam Parliament) सभी बड़े क्षेत्र कवर करेंगे। नए मुद्दों पर फोकस, पार्टी के फ्रेश गाइडलाइंस को जल्दी कानून बनाना मकसद। खासतौर पर भूमि, निवेश, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, पर्यावरण, एनर्जी की पुरानी रुकावटें हटेंगी। सोचिए, जमीन खरीदना आसान, फैक्ट्री लगाना तेज, पॉल्युशन कंट्रोल सख्त! वियतनाम एशिया का नया टाइगर बनेगा। सभी बिल मॉडर्न इकोनॉमी के लिए डिजाइन – FDI बढ़ेगा, जॉब्स आएंगी।