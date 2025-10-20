Patrika LogoSwitch to English

विदेश

वियतनाम संसद का मेगा धमाका! 53 कानून करेंगे इकोनॉमी में रॉकेट स्पीड, 2026 से प्रॉपर्टी लिस्ट, 2030 तक सुपरपॉवर बनना तय!

Vietnam National Assembly Session: वियतनाम संसद का 10वां सत्र शुरू हो गया है, 53 कानून पास होंगे।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 20, 2025

Vietnam National Assembly Session

वियतनाम की शीर्ष विधायिका । (फाइल फोटो: IANS.)

Vietnam National Assembly Session: वियतनाम की राजधानी हनोई में सोमवार को धमाल मच गया! 15वीं नेशनल असेंबली (Vietnam National Assembly Session) का 10वां सत्र (Vietnam National Assembly Session) शुरू हो गया। ये 2021-26 टर्म की आखिरी बैठक है। सांसद 53 बिल और प्रस्ताव पास करेंगे – इतनी बड़ी संख्या पहले कभी नहीं हुई! NA चेयरमैन त्रान थान मान ने कहा, "ये इतिहास रच रहा है।" येन जेन अखबार के मुताबिक, ये सेशन 40 दिनों तक चलेगा, 11 दिसंबर तक। शिन्हुआ न्यूज ने बताया कि रणनीतिक मुद्दों पर फैसले होंगे। वियतनाम इकोनॉमी को नई उड़ान देने का प्लान तैयार है! चेयरमैन मान ने खुलासा किया – ये 53 बिल (53 Bills Vietnam Parliament) सभी बड़े क्षेत्र कवर करेंगे। नए मुद्दों पर फोकस, पार्टी के फ्रेश गाइडलाइंस को जल्दी कानून बनाना मकसद। खासतौर पर भूमि, निवेश, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, पर्यावरण, एनर्जी की पुरानी रुकावटें हटेंगी। सोचिए, जमीन खरीदना आसान, फैक्ट्री लगाना तेज, पॉल्युशन कंट्रोल सख्त! वियतनाम एशिया का नया टाइगर बनेगा। सभी बिल मॉडर्न इकोनॉमी के लिए डिजाइन – FDI बढ़ेगा, जॉब्स आएंगी।

2030 का सुपर प्लान (Vietnam Land Investment Laws)

एजेंडे में बम है! 2021-2030 नेशनल मास्टर प्लान में बदलाव, HR मुद्दे, 14वीं पार्टी कांग्रेस के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स पर फीडबैक। वियतनाम न्यूज एजेंसी ने कहा, ये फैसले देश को सुपरपावर बनाएंगे। कार्मिक रिफॉर्म्स से टैलेंट मैनेजमेंट बेहतर। पार्टी कांग्रेस में ये डॉक्स पेश होंगे। कुल मिलाकर, वियतनाम का 2030 विजन क्लियर – GDP डबल, एक्सपोर्ट रॉकेट! सांसदों की डिस्कशन से फाइनल शेप मिलेगा।

2026 से प्रॉपर्टी क्रांति (Vietnam Property Inventory 2026)

बड़ा सरप्राइज – 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में सरकारी प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट बनेगी! येन जेन ने बताया, ये मॉडर्न मैनेजमेंट लाएगा। सभी गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक इंस्टिट्यूशंस, स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट्स की संपत्ति रिकॉर्ड होगी। मकसद? फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, बेस्ट यूज, सोशल-इकोनॉमिक ग्रोथ। पैसा सही जगह लगेगा, करप्शन कम। वियतनाम का नया इकोनॉमिक फेज शुरू – रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन से बूस्ट!

वियतनाम का सुनहरा भविष्य (Vietnam Economic Master Plan)

बहरहाल ये सेशन वियतनाम को चेंज कर देगा। 53 कानून + प्रॉपर्टी लिस्ट = इकोनॉमी में रॉकेट स्पीड। एशिया के टॉप प्लेयर बनने का रोडमैप तैयार। क्या भारत को भी ऐसा मास्टर प्लान चाहिए? कमेंट करें। 11 दिसंबर तक अपडेट्स लाएंगे! (IANS)

Updated on:

20 Oct 2025 06:45 pm

Published on:

20 Oct 2025 06:44 pm

Hindi News / World / वियतनाम संसद का मेगा धमाका! 53 कानून करेंगे इकोनॉमी में रॉकेट स्पीड, 2026 से प्रॉपर्टी लिस्ट, 2030 तक सुपरपॉवर बनना तय!

