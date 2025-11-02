Viral Video: लंदन का काला चेहरा,ब्रिक्सटन में कार्ल रॉक का वायरल व्लॉग, भारत से तुलना क्यों की ?

कार्ल रॉक के नाम से मशहूर कार्ल एडवर्ड राइस और छिपा हुआ कोना। (फोटो: इंस्टाग्राम और अनस्प्लैश.)
Brixton Karl Rock Vlog: लंदन को हम हमेशा महलों, चाय की दुकानों और साफ-सुथरी सड़कों की नजर से देखते हैं। लेकिन एक वायरल वीडियो (Viral Video) ने शहर का एक छिपा हुआ कोना उजागर कर दिया है। न्यूजीलैंड के व्लॉगर कार्ल रॉक (कार्ल एडवर्ड राइस) भारत में रहते हैं, उन्होंने दक्षिण लंदन के ब्रिक्सटन इलाके (Brixton Karl Rock) की सैर का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया (Viral Brixton vlog), क्योंकि इसमें कार्ल ने ऐसी परेशान करने वाली चीजें दिखाई हैं, जो पर्यटकों के सपनों से कोसों दूर हैं। कार्ल ने लिखा, "लोग भारत को असुरक्षित कहते हैं, लेकिन ब्रिक्सटन ने मुझे हैरान कर दिया (London India comparison)। यह तो बिल्कुल अलग ही दुनिया लग रही है !"
कार्ल का व्लॉग ब्रिक्सटन की सड़कों पर शुरू होता है। वह कैमरा घुमाते हुए कहते हैं, "देखो, सड़क पर एक आदमी जैसे जॉम्बी की तरह खड़ा हुआ है। पागल लग रहा है! और यकीन मानो, ठीक इसके पीछे पुलिस स्टेशन है। सब कुछ उसके सामने हो रहा है।" वीडियो में कार्ल की आवाज में डर और आश्चर्य साफ झलक रहा है। ध्यान रहे कि ब्रिक्सटन अफ्रीकी-कैरिबियन समुदाय का केंद्र है, यह लंदन का विविध इलाका माना जाता है। लेकिन कार्ल के लिए यह 'संदिग्ध' जगह बन गई। उन्होंने नशे में धुत्त एक व्यक्ति को दिखाते हुए कहा, "यह आदमी देखो, पूरी तरह बेहोश सा है। यहां तो हर तरफ अजीब ही हरकतें हो रही हैं।"
रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते ही माहौल और बिगड़ गया। कार्ल ने रिकॉर्ड किया, "साइड वाली गली में कुछ लोग शॉट्स चला रहे हैं। क्या चल रहा है भाई? कोनों पर भी लोग घूम रहे हैं। यह तो अमेरिकी सीरीज 'द वायर' जैसा लग रहा है!" एक और सीन में एक व्यक्ति सड़क पर चिल्ला-चिल्ला कर लोगों पर भड़क रहा था। कार्ल बोले, "यह आदमी किसी को भी देख कर गालियां दे रहा है। तुम ठीक हो? यह तो पूरी तरह पागल है!" वीडियो में साफ दिखता है कि कार्ल सतर्कता से कैमरा चला रहे थे, जैसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो।
कार्ल ने सार्वजनिक जगह पर पेशाब करने वाले लोगों को भी कैमरे में कैद किया। उन्होंने कहा, "लोग भारत के बारे में यह बातें करते हैं, लेकिन यहां तो यह खुलेआम हो रहा है।" सबसे चौंकाने वाला मोमेंट था 'फर्जी तिब्बती भिक्षु' का। एक आदमी ने कार्ल को कंगन पहनाया, नमस्ते किया और तुरंत दान मांगा। कार्ल हंसते हुए बोले, "यह तो घोटाला लग रहा है! मैं तैयार नहीं था ऐसी चीजों के लिए।" ब्रिक्सटन की यह सच्चाई कार्ल को इतनी हिलाकर रख गई कि उन्होंने दोस्त को फोन किया। अंग्रेज दोस्त ने चेतावनी दी, "तुमने गलत जगह चुनी है।" यहां तक कि स्थानीय ग्रेग्स बेकरी के कर्मचारी ने भी कहा, "सावधान रहो, यहां हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है।"
कार्ल ने Airbnb पर बुकिंग की थी, बिना इलाके के बारे में ज्यादा सोचे। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मेरा अब तक का सबसे बुरा ठहराव! क्या आपका इससे भी खराब अनुभव रहा है?" यह वीडियो न सिर्फ वायरल हुआ, बल्कि इसने बहस छेड़ दी। कुछ लोग ब्रिक्सटन को 'कूल' और विविध बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि यह लंदन की असमानता का प्रतीक है। ध्यान रहे कि कार्ल भारत की सड़कों पर घूम-घूम कर वीडियो बनाते हैं, उन्होंने यहां की अराजकता को भारत से जोड़कर दिखाया। ब्रिक्सटन में गरीबी, ड्रग्स और अपराध की समस्या पुरानी है – 1980 के दशक में यहां दंगे हुए थे। लेकिन पर्यटक इलाके जैसे वेस्टमिंस्टर से दूर, इसका यह चेहरा छिपा रहता है।
बहरहाल यह ब्लॉग हमें याद दिलाता है कि हर शहर के दो चेहरे होते हैं। लंदन की चमक के पीछे गरीबी और सामाजिक मुद्दे छिपे हुए हैं। कार्ल का अनुभव यात्रियों को चेतावनी देता है – हमेशा इलाके की रिसर्च करो। वीडियो ने लाखों व्यूज बटोरे, और कार्ल की फैन फॉलोइंग बढ़ गई। क्या ब्रिक्सटन वाकई इतना डरावना है, या कार्ल का नजरिया अलग है? देखिए वीडियो और खुद फैसला कीजिए। कुल मिलाकर, यह वायरल क्लिप लंदन को नए सिरे से देखने का बहाना बन गई।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग