Viral Video: लंदन का काला चेहरा,ब्रिक्सटन में कार्ल रॉक का वायरल व्लॉग, भारत से तुलना क्यों की ?

Brixton Karl Rock Vlog: लंदन को हम हमेशा महलों, चाय की दुकानों और साफ-सुथरी सड़कों की नजर से देखते हैं। लेकिन एक वायरल वीडियो (Viral Video) ने शहर का एक छिपा हुआ कोना उजागर कर दिया है। न्यूजीलैंड के व्लॉगर कार्ल रॉक (कार्ल एडवर्ड राइस) भारत में रहते हैं, उन्होंने दक्षिण लंदन के ब्रिक्सटन इलाके (Brixton Karl Rock) की सैर का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया (Viral Brixton vlog), क्योंकि इसमें कार्ल ने ऐसी परेशान करने वाली चीजें दिखाई हैं, जो पर्यटकों के सपनों से कोसों दूर हैं। कार्ल ने लिखा, "लोग भारत को असुरक्षित कहते हैं, लेकिन ब्रिक्सटन ने मुझे हैरान कर दिया (London India comparison)। यह तो बिल्कुल अलग ही दुनिया लग रही है !"