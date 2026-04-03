गाजा में अनोखा अंतिम संस्कार, मासूमों के कंधे पर उठा जनाजा, वीडियो वायरल

गाजा के एक विस्थापन शिविर में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में पांच बच्चे एक अस्थायी स्ट्रेचर पर गुड़िया को रखकर जनाजा निकालते दिखते हैं। न कोई बड़ों की मौजूदगी, न धार्मिक अनुष्ठान, सिर्फ मासूम हाथ और गंभीर चेहरे। यह दृश्य इस बात को उजागर करता है कि बच्चों के खेल अब उनकी कल्पना नहीं बल्कि उनके आसपास की वास्तविकता से प्रभावित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के अनुसार, गाजा में बच्चों का जीवन लगातार संकट में है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं लगभग नष्ट हो चुकी हैं। ऐसे माहौल में बच्चे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।