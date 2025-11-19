Viral Video: किलाउआ ज्वालामुखी फटा और 1,500 फीट से ज़्यादा ऊंचाई तक उछला लावा

Kilauea volcano erupts, lava fountains soar (Photo - Breaking911 on social media)
सोशल मीडिया पर अक्सर ही कई वायरल वीडियो सामने आते हैं। कई वीडियो तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आंखों पर भरोसा नहीं होता। ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में अमेरिका (United States Of America) के हवाई (Hawaii) में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी (Kilauea Volcano) के फटने का ऐसा नज़ारा दिख रहा है जो काफी हटके और अच्छा दिख रहा है।
कुछ दिन पहले ही हवाई में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी के हलेमा'उमा'उ क्रेटर, जो हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, में धमाका हुआ। इस धमाके से जिसमें लावा के फव्वारे 1,500 फीट से ज़्यादा ऊंचाई तक उछले और एक पंख के आकार की संरचना बनी। ज्वालामुखी की श्रृंखला दो वेंट्स (उत्तर और दक्षिण) से लावा के फव्वारे निकले। दक्षिण वेंट से निकले लावे का फव्वारा करीब 1,200 फीट ऊंचाई तक पहुंचा, जबकि उत्तर वेंट से निकले लावे का फव्वारा 750 फीट ऊंचाई तक पहुंचा। गैस पिस्टन प्रभाव से दक्षिण वेंट से निकले लावे के फव्वारे की ऊंचाई 1,500 फीट से ज़्यादा पहुंच गई।
ज्वालामुखी के फटने से सिर्फ लावा ही नहीं निकलता, बल्कि ऐसी गैसें भी निकलती हैं जिनसे सांस संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लावे के फव्वारे से महीन कांच जैसे टुकड़े भी हवा में उछलते हैं जिनसे त्वचा और आंखों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में इसे दूर से देखना ही सही है। पर्यटकों के लिए सलाह जारी की गई है कि बंद क्षेत्रों से दूर रहे। हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान खुला है, लेकिन जाने से पहले मौसम और गैस स्तर को जांचने की एडवाइज़री जारी की गई है।
