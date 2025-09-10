Patrika LogoSwitch to English

Viral Video: लंदन में घोड़ी-बाजे के साथ निकाली बारात, फेरारी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियों में आए बाराती

लंदन में घोड़ी-बाजे और लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ एक बारात निकाली गई है जिसका वीडिया सोशल मीडिया पर काफि वायरल हो रहा है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 10, 2025

Wedding procession taken out in London with horse and band
लंदन में घोड़ी और बाजों के साथ निकाली गई बारात (फोट- एक्स पोस्ट स्क्रीनशॉट)

लंदन में एशियाई तरीकें से घोड़ी -बाजे और पटाखों के साथ एक बारात निकाली गई है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो शहर के मैनर पार्क इलाके का है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ कुछ यूजर्स इस बारात को एक मनोरंजक और अनोखा अनुभव बता रहे है वहीं अन्य लोग इसे स्थानीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए इस तरह के व्यवहार की आलोचना कर रहे है।

ढोल बाजे के साथ निकली बारात

तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पारंपरिक कपड़ों में सजा हुआ एक दुल्हा दिखाई दे रहा है जो कि सफेद घोड़े पर बैठा हुआ बारात के सबसे आगे चल रहा है। दुल्हे के घोड़े को एक व्यक्ति पकड़ कर चला रहा है जिसने लाल रंग की शेरवानी पहनी हुई है। घोड़े के साथ साथ एक व्यक्ति ढोल बजाते हुए भी चलता हुआ दिख रहा है। दुल्हे के पीछे फेरारी और मर्सिडीज-बेंज जैसी कई लग्जरी गाड़िया चल रही है। बारात में लगातार गाड़ियों के सनरूफ और खिड़कियों से रंग-बिरंगे स्मोक बम छोड़े जा रहे थे और गाड़िया हॉर्न बजाते हुए चल रही थी।

सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया

एक एक्स यूजर ने अपने अकाउंट पर लंदन में आयोजित की गई इस बारात का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उसने लिखा, एशियन शादी का 'बारात' लंदन की सड़कों से गुज़र रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं और कुछ इसे गलत बता रहे है। लोग इसकी सांस्कृतिक प्रासंगिकता पर भी सवाल उठा रहे है। एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, क्या किसी को यह देख कर अच्छा लगा, मुझे यह समझ नहीं आया। क्या यह भारत या पाकिस्तान का कोई रिवाज है?

Updated on:

10 Sept 2025 05:09 pm

Published on:

10 Sept 2025 05:04 pm

Hindi News / World / Viral Video: लंदन में घोड़ी-बाजे के साथ निकाली बारात, फेरारी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियों में आए बाराती

