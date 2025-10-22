Patrika LogoSwitch to English

पुतिन और ट्रंप के बीच हंगरी में होने वाली मीटिंग टली, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई यह वजह…

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हंगरी में मीटिंग होने वाली थी, जिसके दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के उपायों पर चर्चा होने वाली थी। हालांकि अब यह मीटिंग टल गई है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 22, 2025

Vladimir Putin and Donald Trump

Vladimir Putin and Donald Trump (Photo - Washington Post)

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच कुछ दिन पहले ही फोन पर बातचीत हुई है। करीब दो घंटे चली इस बातचीत के दौरान दोनों ने रूस-यूक्रेन युद्ध और उसे रोकने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान पुतिन ने ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल न देने की भी बात कही। इस बातचीत के दौरान दोनों ने हंगरी (Hungary) में मीटिंग करने पर सहमति भी जताई थी। हालांकि अब इस मीटिंग से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

पुतिन-ट्रंप की मीटिंग टली

हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट (Budapest) में पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली मीटिंग टल गई है। इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को जानकारी दी। ऐसे में मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि दोनों के बीच मीटिंग कब होगी? फिलहाल रूसी और अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से मीटिंग की नई तारीख के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई यह वजह…

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हॉटर हाउस के ओवल ऑफिस में दिवाली के जश्न के दौरान इस बारे में जानकारी दी। ट्रंप ने बताया कि पुतिन से उनकी होने वाली मीटिंग इस वजह से टली क्योंकि वह एक फिजूल की मीटिंग नहीं चाहते थे। गौरतलब है कि पुतिन, रूस-यूक्रेन युद्ध में सीज़फायर के लिए तैयार नहीं हैं। वह चाहते हैं कि यूक्रेन डोनबास (Donbas) इलाके को रूस के हवाले कर दे। ट्रंप ने भी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से पिछली मुलाकात के दौरान उन पर डोनबास को छोड़ने का दबाव बनाया था, जिसके लिए ज़ेलेन्स्की तैयार नहीं हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

22 Oct 2025 10:32 am

