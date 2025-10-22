पुतिन और ट्रंप के बीच हंगरी में होने वाली मीटिंग टली, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई यह वजह…

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हॉटर हाउस के ओवल ऑफिस में दिवाली के जश्न के दौरान इस बारे में जानकारी दी। ट्रंप ने बताया कि पुतिन से उनकी होने वाली मीटिंग इस वजह से टली क्योंकि वह एक फिजूल की मीटिंग नहीं चाहते थे। गौरतलब है कि पुतिन, रूस-यूक्रेन युद्ध में सीज़फायर के लिए तैयार नहीं हैं। वह चाहते हैं कि यूक्रेन डोनबास (Donbas) इलाके को रूस के हवाले कर दे। ट्रंप ने भी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से पिछली मुलाकात के दौरान उन पर डोनबास को छोड़ने का दबाव बनाया था, जिसके लिए ज़ेलेन्स्की तैयार नहीं हैं।