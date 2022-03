यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी ने शेयर की मासूम बच्चों की तस्वीरें, मीडिया से की भावुक अपील

रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों देश एक दूसरे के नुकसान का दावा कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की की पत्नी भी आगे आई हैं। उन्होंने बच्चों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों के जरिए Olena Zelenska ने मीडिया से भावुक अपील भी की है।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 12वें दिन भी यूक्रेन से दहला देने वाली तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के कई बड़े शहरों और महत्वपूर्ण इलाकों पर रूसी सेना के हमले जारी हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की की पत्नी भी सामने आई हैं। यूक्रेन की प्रथम लेडी ने बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं और मीडिया से भावुक अपील की है। ओलेना जेलेंस्का ने मीडिया से अनुरोध किया है कि युद्ध के दौरान भयावह सच को सामने लाया जाए। उन्होंने बताया कि किस तरह रूस की सेना मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रही है। ओलेना ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि, 'मैं उन तमाम दुनियाभर की निष्पक्ष मीडिया से विनती करती हूं कि आप इस भयावह सच को बताइए, रूसी सेना यूक्रेन के बच्चों को मार रही है।'

Volodymry Zelensky wife Begs Media to Tell the Truth that Russians Are Killing Kids