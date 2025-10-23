रूस की तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध की ज़ेलेन्स्की ने की तारीफ

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने यह भी बताया कि इन दो कंपनियों के साथ ही उनकी कई सहायक यूनिट्स को भी अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब इस मामले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने बयान दिया है।