Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रूस की तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध की ज़ेलेन्स्की ने की तारीफ

Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप के इस फैसले की यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने तारीफ की है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 23, 2025

Volodymyr Zelenskyy

Volodymyr Zelenskyy (Photo - Washington Post)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने यह भी बताया कि इन दो कंपनियों के साथ ही उनकी कई सहायक यूनिट्स को भी अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब इस मामले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने बयान दिया है।

ज़ेलेन्स्की ने की ट्रंप के फैसले की तारीफ

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेन्स्की ने आज, गुरुवार, 23 अक्टूबर को ट्रंप द्वारा रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर बात करते हुए इसकी तारीफ की। ज़ेलेन्स्की ने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकना है और शांति स्थापित करनी है, तो इसके प्रयासों के लिए ट्रंप का यह कदम ज़रूरी था।

ट्रंप के धैर्य ने दिया जवाब

ज़ेलेन्स्की ने यह भी कहा कि रूस के प्रति अब ट्रंप का धैर्य भी जवाब दे चुका है। इसकी वजह रूस का लगातार शांति के प्रयासों को टालना है, जिससे युद्धविराम नहीं हो पा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

23 Oct 2025 05:06 pm

Hindi News / World / रूस की तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध की ज़ेलेन्स्की ने की तारीफ

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, वेनेज़ुएला में 2 लोगों की मौत

Plane crashes in Venezuela
विदेश

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को जेल से ‘घर’ में किया जाएगा शिफ्ट, वरिष्ठ मंत्री ने कहा- वहां वह लूडो भी खेल सकेंगे

Pakistan Ex PM Imran Khan
Patrika Special News

इस देश में पहली बार पाए गए मच्छर, ग्लोबल वॉर्मिंग का असर

Mosquito in Iceland
विदेश

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के करीब? टैरिफ हो सकता है काफी कम

Indian Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump
विदेश

ट्रंप ने की भारत और चीन की तुलना, कह दी यह बात…

Donald Trump compares India and China
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.