पुतिन-ट्रंप की मुलाकात से पहले ज़ेलेन्स्की का बयान आया सामने, कहा – “यूक्रेन के बिना फैसला लेने से नहीं होगी शांति”

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच मुलाकात तय हो गई है। दोनों नेता 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में मुलाकात करेंगे। इस बारे में खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। काफी समय से दोनों के बीच इस मुलाकात का लोग इंतज़ार कर रहे थे। जब से ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है, तभी इस इस मुलाकात की तारीफ और समय तय करने की कोशिश की जा रही थी और अब दोनों ही तय हो गए हैं। इसी बीच यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने भी आगामी पुतिन-ट्रंप मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।