शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप ने खेला एक और दांव, आर्मेनिया और अज़रबैजान में कराई सुलह

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), शांति का नोबेल पुरस्कार (Nobel Peace Prize) पाने के लिए कितने आतुर हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप अक्सर ही अलग-अलग युद्धों को रुकवाने का क्रेडिट लेते रहते हैं। अब ट्रंप ने शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए एक और दांव खेला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच सलाह कराते हुए शांति समझौते पर दोनों देशों के लीडर्स की सहमति ली।