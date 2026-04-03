Strait of Hormuz Blockade: होर्मुज पर UN में होगी वोटिंग, आखिर भारत समेत दुनिया के लिए कितना जरूरी है यह समुद्री रास्ता?

वहीं, पहले के मसौदे में देशों को सभी जरूरी उपायों के इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र की भाषा में इसे संभावित सैन्य कार्रवाई माना जाता है, ताकि समुद्री आवाजाही सुरक्षित रहे और अंतरराष्ट्रीय आवाजाही में दखल देने की कोशिशों को रोका जा सके, लेकिन अंतिम मसौदे की भाषा को बदला गया। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य और आस-पास के पानी में हालात के हिसाब से सभी ज़रूरी और उचित रक्षात्मक उपायों का इस्तेमाल करने की अनुमति दिए जाने की बात शामिल है।