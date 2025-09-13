अफगानिस्तान में दीवार के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत, 7 घायल

अफगानिस्तान (Afghanistan) में समय-समय पर घरों की दीवार गिरने के मामले सामने आते रहते हैं। अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। यह घटना अफगानिस्तान के नंगरहार (Nangarhar) प्रांत के चपरहार (Chaparhar) जिले के हेद्याखेल इलाके की है। शुक्रवार को एक नई बनी दीवार के पास यह हादसा हुआ, जब अचानक से ही उसकी दीवार ढह गई। अचानक से दीवार के ढहने से हाहाकार मच गया। इस घटना के बारे में नंगरहार पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई।
अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के चपरहार जिले के हेद्याखेल इलाके में हुए इस हादसे में जिस समय मकान की दीवार ढही, उस समय बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। दीवार के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बारे में पुलिस ने जानकारी दी।
दीवार ढहने के इस हादसे में 7 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार जो दीवार ढही, वो नई ही बनी थी। ऐसे में यह पूरी तरह से मज़बूत नहीं थी और इसी वजह से ढह गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इस हादसे के बाद मृतक बच्चों के परिवारों में दुःख का माहौल है। बच्चों के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है।