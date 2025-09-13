अफगानिस्तान में दीवार के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत, 7 घायल

अफगानिस्तान (Afghanistan) में समय-समय पर घरों की दीवार गिरने के मामले सामने आते रहते हैं। अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। यह घटना अफगानिस्तान के नंगरहार (Nangarhar) प्रांत के चपरहार (Chaparhar) जिले के हेद्याखेल इलाके की है। शुक्रवार को एक नई बनी दीवार के पास यह हादसा हुआ, जब अचानक से ही उसकी दीवार ढह गई। अचानक से दीवार के ढहने से हाहाकार मच गया। इस घटना के बारे में नंगरहार पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई।