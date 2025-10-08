“भारत से फिर हो सकता है युद्ध”, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) से शुरू हुआ यह तनाव भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद काफी बढ़ गया था। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाने साधते हुए न सिर्फ आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि 100 से ज़्यादा आतंकियों को भी मार गिराया। भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने भी भारत के कई शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम करते हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमले किए, जिनसे पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। बाद में पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाने पर भारत, सीज़फायर के लिए तैयार हो गया, जिससे दोनों देशों में युद्ध ज़्यादा नहीं बढ़ा। भारत-पाकिस्तान के युद्ध पर अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है।