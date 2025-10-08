“भारत से फिर हो सकता है युद्ध”, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

Khawaja Asif (Photo - ANI)
भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) से शुरू हुआ यह तनाव भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद काफी बढ़ गया था। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाने साधते हुए न सिर्फ आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि 100 से ज़्यादा आतंकियों को भी मार गिराया। भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने भी भारत के कई शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम करते हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमले किए, जिनसे पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। बाद में पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाने पर भारत, सीज़फायर के लिए तैयार हो गया, जिससे दोनों देशों में युद्ध ज़्यादा नहीं बढ़ा। भारत-पाकिस्तान के युद्ध पर अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है।
कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी (Upendra Dwivedi) ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, जिसके बाद पाकिस्तानी नेताओं में डर के साथ काफी गुस्सा भी है। ऐसे में अब एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री (Khawaja Asif) ने कहा है कि "पाकिस्तान का भारत से फिर युद्ध हो सकता है और ऐसा होने की संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता।"
आसिफ ने इस इंटरव्यू के दौरान भारत को गीदड़भभकी भी दी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, "अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हुआ, तो हम पहले से बेहतर करेंगे। मैं नहीं चाहता कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो, लेकिन ऐसा होने की काफी ज़्यादा संभावना है।" गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जितनी बार भी युद्ध हुआ है, भारत ने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है।
कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि "भारत इस बार पूरी तरह तैयार है। 'ऑपरेशन सिंदूर 1.0' के दौरान हमने जो संयम दिखाया था, वो अब नहीं दिखाएंगे। अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो इस बार कार्रवाई ऐसी होगी कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या वो भौगोलिक रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है या नहीं।" ऐसा कहते हुए जनरल द्विवेदी ने साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान ने फिर से भारत के खिलाफ कोई भी साजिश की, तो भारत से नक्शे से मिटा देगा।
