ईरान के खिलाफ अभी नहीं रुकेगा युद्ध, इज़रायल की ईरानी यूरेनियम पर नज़र

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) का आज 32वां दिन है और अभी भी युद्ध रुका नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा है कि ईरान से अप्रयत्क्ष रूप से बातचीत जारी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों की ओर से हमले नहीं रुक रहे। ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड (Kharg Island) पर हमला करने और ईरानी तेल को कब्ज़े में लेने के साथ ही ईरान के सभी ऊर्जा संयंत्रों को भी तबाह करने की भी धमकी दी है। हालांकि उन्होंने जल्द ही युद्ध खत्म करने की भी इच्छा जताई है। इसी बीच अब इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने एक बड़ी बात कह दी है।