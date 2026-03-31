31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान के खिलाफ अभी नहीं रुकेगा युद्ध, इज़रायल की ईरानी यूरेनियम पर नज़र

Iran-US Israel War: इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ अभी युद्ध नहीं रुकेगा। क्या है इज़रायल का प्लान? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 31, 2026

Attack on Iran

Attack on Iran (Photo - Washington Post)

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) का आज 32वां दिन है और अभी भी युद्ध रुका नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा है कि ईरान से अप्रयत्क्ष रूप से बातचीत जारी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों की ओर से हमले नहीं रुक रहे। ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड (Kharg Island) पर हमला करने और ईरानी तेल को कब्ज़े में लेने के साथ ही ईरान के सभी ऊर्जा संयंत्रों को भी तबाह करने की भी धमकी दी है। हालांकि उन्होंने जल्द ही युद्ध खत्म करने की भी इच्छा जताई है। इसी बीच अब इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने एक बड़ी बात कह दी है।

क्या है इज़रायल का प्लान?

इज़रायली पीएम नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका है, लेकिन अभी रुकेगा नहीं। नेतन्याहू ने कहा कि इज़रायल की नज़र ईरान के यूरेनियम के भंडार पर है। गौरतलब है कि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से इज़रायल चाहता है कि ईरान के यूरेनियम भंडार को हटाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों को सौंप दिया जाए। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी यही मांग है।

सैन्य-परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए उठाए जा रहे अहम कदम

नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को खत्म करना ज़रूरी है और इसके लिए उनकी सेना अहम कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि इज़रायली सेना ईरान के सैन्य, परमाणु और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को कमज़ोर करने के अपने मिशन को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, जिसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है।

क्या है सैन्य कार्रवाई का मकसद?

नेतन्याहू ने बताया,कि इज़रायल ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं को पहले ही कमज़ोर कर दिया है, फैक्ट्रियाँ नष्ट कर दी हैं और प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया है। इससे ईरान की महत्वाकांक्षाएं कई साल पीछे हो गई हैं। नेतन्याहू ने ज़ोर देकर कहा कि इस सैन्य कार्रवाई का मकसद न सिर्फ कम समय के लिए ईरान को कमज़ोर करना है, बल्कि भविष्य में होने वाले कहीं ज़्यादा बड़े खतरे को भी रोकना है।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दागा रॉकेट, मचा हाहाकार
विदेश
Pakistan rocket attack on Afghanistan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

31 Mar 2026 09:08 am

Published on:

31 Mar 2026 08:57 am

Hindi News / World / ईरान के खिलाफ अभी नहीं रुकेगा युद्ध, इज़रायल की ईरानी यूरेनियम पर नज़र

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

ईरान के खिलाफ कब खत्म होगा युद्ध? इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बता दी टाइम लिमिट

Benjamin Netanyahu Iran operation, US Israel Iran conflict, Iran enriched uranium stockpile, Israel US military operation Iran,
विदेश

US-Israel-Iran War: होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का यू-टर्न? डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को लंबी जंग का सताने लगा डर

Donald Trump
विदेश

शरिया कानून के खिलाफ बिल लाने की तैयारी में अमेरिका, सांसदों के बीच हुई बहस

Keith Self
विदेश

तारिक रहमान के पीएम बनने के बाद पहले बांग्लादेशी मंत्री आएंगे भारत, फ्यूल सप्लाई समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Bangladesh Foreign Minister
विदेश

आतंकी हमलों में दोषी फिलिस्तीनियों को अब मिलेगा मृत्युदंड, इजरायल की संसद में विवादास्पद कानून पारित

Israel passes law imposing death penalty for Palestinians convicted of terror attacks
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.