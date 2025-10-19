‘गाजा में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ…’, इजराइली पीएम नेतन्याहू ने हमास के साथ शांति समझौते के बाद क्या कहा?

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ेगा। उनकी यह घोषणा तब की गई जब हमास ने शनिवार रात युद्धविराम समझौते के तहत दो और बंधकों के अवशेष सौंपे। नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि रेड क्रॉस की टीम ने दो बंधकों के अवशेष प्राप्त किए हैं। 2 min read