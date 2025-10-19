Patrika LogoSwitch to English

'गाजा में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ…', इजराइली पीएम नेतन्याहू ने हमास के साथ शांति समझौते के बाद क्या कहा?

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ेगा। उनकी यह घोषणा तब की गई जब हमास ने शनिवार रात युद्धविराम समझौते के तहत दो और बंधकों के अवशेष सौंपे। नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि रेड क्रॉस की टीम ने दो बंधकों के अवशेष प्राप्त किए हैं।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 19, 2025

Benjamin Netanyahu

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। (Photo - Washington Post)

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ-साफ कह दिया है कि गाजा में अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने शनिवार को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं छिड़ेगा, तब तक गाजा में युद्ध समाप्त नहीं होगा।

उनकी यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब हमास ने शनिवार रात युद्धविराम समझौते के तहत दो और बंधकों के अवशेष सौंपे।

नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से शनिवार देर रात कहा गया कि रेड क्रॉस की एक टीम ने दो बंधकों के अवशेष प्राप्त किए हैं। उन्हें गाजा में इजराइली बलों को सौंप दिया गया है, जहां से उन्हें पहचान के लिए इजराइल ले जाया जाएगा।

शांति में अड़चन बन रहे ये मुद्दे

बता दें कि गाजा में अभी भी मृत बंधकों का मुद्दा युद्धविराम के पहले चरण के समझौते को पूरा करने में अड़चन बन रहा है। इस बीच, नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि युद्ध विराम के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए युद्ध पूरी तरह से समाप्त करना जरूरी है।

इसके लिए हमास को पूरी तरह से हथियार छोड़ना होगा। साथ ही गाजा पट्टी से सेना को हटाना होगा। उधर, हमास इजराइल की मांग का विरोध रहा है।

साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि लड़ाई रुकने के बाद से वह गाजा पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

अमेरिका ने क्या कहा?

अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को कहा कि उसके पास एक विश्वसनीय रिपोर्ट हैं, जिससे पता चलता है कि हमास गाजा में नागरिकों पर हमले की योजना बना रहा है।

एक बयान में कहा गया है कि अगर हमास इस हमले को आगे बढ़ाता है, तो गाजा के लोगों की सुरक्षा और युद्धविराम की अखंडता को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

ट्रंप ने युद्धविराम में निभाई अहम भूमिका

गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच 8 अक्टूबर 2025 को युद्धविराम का समझौता हुआ। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्य भूमिका निभाई।

ट्रंप की टीम ने जनवरी 2025 में उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही बातचीत शुरू कर दी थी। उनके मिडल ईस्ट एंबेसडर स्टीव विटकॉफ ने क्षेत्र का कई बार दौरा किया, जिसमें गाजा का दौरा भी शामिल था, ताकि मानवीय स्थिति का जायजा लिया जा सके और समझौते की दिशा में काम किया जा सके।

ट्रंप ने इजराइल पर पीछे से डाला दबाव

ट्रंप ने इजराइल पर पीछे से दबाव डाला, विशेषकर सितंबर 2025 में दोहा पर इजराइली हमलों के बाद, जिनमें हमास के वरिष्ठ नेता निशाना बने थे। इन हमलों से कतर ने मध्यस्थता रोक दी थी, लेकिन ट्रंप ने कतर को प्रोत्साहित किया कि वह मध्यस्थता फिर से शुरू करे।

इसके बाद, ट्रंप ने हमास और इजराइल के बीच युद्ध को रोकने के लिए '20-पॉइंट पीस प्लान' तैयार किया। जिसपर दोनों ने बातचीत कर सबसे पहले युद्ध विराम पर समझौता किया। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरी तरह से शांति समझौता नहीं है और अभी भी टूट सकता है।

इजरायल-हमास युद्ध

Published on:

19 Oct 2025 11:09 am

Hindi News / World / 'गाजा में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ…', इजराइली पीएम नेतन्याहू ने हमास के साथ शांति समझौते के बाद क्या कहा?

