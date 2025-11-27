होगा एक और युद्ध! पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर तोपें तैनात

War like situation on Pakistan-Afghanistan border (Representational Photo)
पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस साल अब तक बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कई बार झड़पें भी हो चुकी हैं जिनमें दोनों पक्षों के कई लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में एक्टिव तालिबान समर्थक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की ओर से आतंकी हमलों का सिलसिला बरकरार है, जिससे देशों देशों में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त शहर में एयरस्ट्राइक करते हुए 10 लोगों को मार दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया है। अब दोनों देशों के बीच बॉर्डर की स्थिति पर बड़ा अपडेट सामने आया है।
अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और गंभीर हो गया है। दोनों देशों की बॉर्डर यानी कि डूरंड लाइन पर दोनों ने ही अग्रिम चौकियों पर तोपें और सैनिक तैनात कर दिए हैं। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। बॉर्डर पर स्थिति खतरनाक होती जा रही है।
खोस्त में एयरस्ट्राइक के बाद तालिबान काफी आक्रोशित है। तालिबान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 9 बच्चों और 1 महिला की हत्या की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और तालिबान इसका करारा जवाब देगा।
बिगड़ते रिश्तों के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा है कि तालिबान शासन के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिशें पूरी तरह असफल हो चुकी हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अब तालिबान से शांति स्थापना की कोई उम्मीद नहीं है।
