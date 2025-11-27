होगा एक और युद्ध! पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर तोपें तैनात

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस साल अब तक बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कई बार झड़पें भी हो चुकी हैं जिनमें दोनों पक्षों के कई लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में एक्टिव तालिबान समर्थक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की ओर से आतंकी हमलों का सिलसिला बरकरार है, जिससे देशों देशों में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त शहर में एयरस्ट्राइक करते हुए 10 लोगों को मार दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया है। अब दोनों देशों के बीच बॉर्डर की स्थिति पर बड़ा अपडेट सामने आया है।