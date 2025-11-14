इंसानों जैसी भाषा बोलती हैं व्हेल! क्लिक और कोड्स में छिपे हैं शब्द

वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि व्हेल्स यह भाषा पारिवारिक समूहों में इस्तेमाल करती हैं, जैसे मां और बच्चे के बीच संवाद, भोजन की तलाश के दौरान समन्वय या समूह में पहचान बनाए रखना। कैरेबियन सागर में वैज्ञानिकों ने 15 स्पर्म व्हेल्स पर डीटैग नामक छोटे सक्शन-कप माइक्रोफोन लगाए, जिससे 2014 से 2018 के बीच करीब 4,000 'कोडास' रिकॉर्ड की गईं। शुरुआत में ये क्लिक बहुत धीमी लगीं, लेकिन जब उन्हें तेज़ किया गया तो उनमें लय, ठहराव और दोहराव के ऐसे पैटर्न मिले जो किसी संगीत रचना की तरह सुनाई देते थे।