पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ढाका में क्या कह दिया ऐसा? बिदक गए बांग्लादेशी समकक्ष, तुरंत कहा- ‘गलत बात है’

हुसैन ने इस दावे पर तुरंत असहमती जताई। इसका खंडन करते हुए कहा कि यह गलत बात है। 54 सालों की समस्याओं का एक दिन में समाधान होने की उम्मीद करना गलत है। मैं डार की बात से सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा होता, तो समस्याएं हल हो जातीं। तब हमने अपनी स्थिति स्पष्ट की और पाकिस्तानी पक्ष ने अपनी बात रखी थी।