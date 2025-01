डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में इन बड़े देशों को नहीं दिया गया न्यौता, क्या है वजह 

ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में किसे दिया गया आमंत्रण द गैज़ेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के इस शपथ ग्रहण के लिए वर्ल्ड ऑर्डर का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। ध्यान देने वाली बात है कि चीन (China Invited in US for Trump Oath ceremony) तक को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ट्रंप के शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। हालांकि शी जिनपिंग (Xi Jinping) इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, वे आधिकारिक दूत को इस कार्यक्रम में भेजेंगे। ट्रंप की टीम की तरफ इस समारोह के लिए- अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली , इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni), चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सानरो को व्यक्तिगत तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि वे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी या नहीँ।

वहीं भारत (India Invited in Trump Oath Ceremony) को भी ट्रंप के शपथ ग्रहण का आमंत्रण मिला है। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) भारत के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेंगे।

किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को नहीं मिला आमंत्रण फॉक्स 5 की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से कुछ बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को दूर रखा गया है। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर शामिल हैं। वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग (Kim Jong Un) भी आमंत्रण नहीं दिया गया है। फॉक्स 5 की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से कुछ बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को दूर रखा गया है। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर शामिल हैं। वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग (Kim Jong Un) भी आमंत्रण नहीं दिया गया है।

ज़ेलेंस्की-पुतिन तक को न्यौता नहीं द गैज़ेट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि वे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे इस बात पर विचार करेंगे कि युद्ध में क्या हो रहा है, क्योंकि वे य़ुद्ध के दौरान नहीं आ सकते, जब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद व्यक्तिगत तौर पर उन्हें आमंत्रित ना करें।

फिर इसके बाद बीती 16 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन अगर ज़ेलेंस्की आना चाहते हैं तो वे उन्हें न्यौता भेजेंगे। ज़ेलेंस्की के कट्टर दुश्मन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी इस शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया है कि लेकिन इस प्रेस कांफ्रेंस में ट्रंप ने कहा था कि वे शपथ लेने के बाद पुतिन से मुलाकात करेंगे।