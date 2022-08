Al-Zawahiri Killed: पेशे से सर्जन, सऊदी में लादेन से मुलाकात के बाद सेना में हुआ शामिल, ऐसे बना अलकायदा चीफ

अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी को अमरीका ने मार गिराया है। अमरीका में वर्ष 2001 में 9/11 को हुए हमले में शामिल अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के जरिए मार गिराया गया। जवाहिरी ने हमले के दौरान चार विमानों हाईजैक करने में मदद की थी।

अमरीका ने 2001 में 9/11 को हुए हमले का बदला ले लिया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मार गिराया है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि भी की है। जवाहिरी ने 9/11 हमले के दौरान चार विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी। इन्हीं में से दो विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए और तबाही मचा दी। जबकि दो अन्य विमान अमरीकी रक्षा मंत्रालय और सेंकवले में एक खेत में क्रैश हुए। इस हमले से अमरीका के साथ पूरी दुनिया दलह उठी।

ओसामा को तो अमरीका ने जल्दी मार गिराया, लेकिन अल जवाहिरी को ढूंढकर मार गिराने में अमरीका को 21 साल लग गए। अमरीका को दहलाने वाला अल जवाहिरी पेशे से एक डॉक्टर था। जानते हैं किस तरह वो अलकायदा का प्रमुख बना।

