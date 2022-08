काबुल में छिपा था 9/11 का आरोपी अल-जवाहिरी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले - 'हमने ढूंढ कर मार दिया'

अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया है, जिसने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों में चार विमानों को हाइजैक करने में मदद की थी। आतंकवादी संगठन अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद संगठन के लिए यह दूसरा झटका है।

Published: August 02, 2022 08:08:58 am

अलकायदा प्रमुख के सरगना अयमान अल-जवाहिरी को अमेरिकी की केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के जरिये मार गिराया है। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन की कमान अल-जवाहिरी ही संभाल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने काबुल में हवाई हमले में अल-कायदा के नेता अयमान अल-जवाहिरी को मार गिराया है। CIA ने ड्रोन स्ट्राइक में अल जवाहिरी को मार गिराया।

Al-Qaeda Chief Al-Zawahiri Killed In Afghanistan By US: America President Joe Biden