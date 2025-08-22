Patrika LogoSwitch to English

Spacex से इस्तीफा देने वाले कैरान काजी कौन हैं? कंपनी छोड़ने पर एलन मस्क बोले- मैंने पहली बार…

16 साल के इंजीनियर कैरान काजी ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 14 साल की उम्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्पेसएक्स ज्वाइन किया था। एलन मस्क ने कैरान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार उनके बारे में सुना है।

भारत

Mukul Kumar

Aug 22, 2025

दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क और इंजीनियर कैरान काजी। (फोटो- IANS)

16 साल के इंजीनियर कैरान काजी ने दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी 'स्पेसएक्स' से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में इंजीनियरिंग की पढाई पूरी करने के बाद 'स्पेसएक्स' को ज्वाइन किया था।

अब कैरान के इस्तीफे पर एलन मस्क ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि मैंने पहली बार उनके बारे में सुना है। यह प्रतिक्रिया बेहद चौंका देने वाली है। क्योंकि कैरान काजी ने लगातार दो सालों तक स्पेसएक्स के साथ काम किया है।

कौन हैं कैरान काजी?

बता दें कि कैरान काजी दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक हैं। वह सांता क्लारा विश्वविद्यालय के 170 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट हैं।

उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद उन्होंने स्पेसएक्स में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कैरान सैटेलाइट इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।

बिजनेस इनसाइडर के साथ बातचीत में कैरान ने कहा कि स्पेसएक्स में दो साल बिताने के बाद, मैं नई चुनौतियों का सामना करने के साथ एक उच्च-प्रदर्शन वाले माहौल में अपने कौशल का विस्तार करने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। उन्होंने बताया कि अब वह कुछ दिनों में 'सिटाडेल सिक्योरिटीज' कंपनी को डेवेलपर के रूप में ज्वाइन करेंगे।

10 साल की उम्र में की थी इंटर्नशिप

बता दें कि कैरान काफी कम उम्र से ही इंटेलिजेंट हैं। जब वह सिर्फ 10 साल के थे, तब उन्होंने इंटेल लैब्स में इंटर्नशिप की थी। साल 2022 में कैरान ने साइबर-इंटेलिजेंस फर्म Blackbird.AI में ट्रेनिंग की थी, जहां उन्होंने मशीन लर्निंग के बारे में सीखा। ऐसा कहा जाता है कि कैरान को कंप्यूटिंग और प्रोग्रामिंग का जबरदस्त अनुभव है।

नई जानकारी, जो सामने आ रही है, उससे पता चलता है कि कैरान काजी जिस कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं, वह उनके घर से भी काफी करीब है। कैरान सिर्फ 10 मिनट में अपने घर से दफ्तर पहुंच सकते हैं।

Elon Musk

Updated on:

22 Aug 2025 12:00 pm

Published on:

22 Aug 2025 11:59 am

Hindi News / World / Spacex से इस्तीफा देने वाले कैरान काजी कौन हैं? कंपनी छोड़ने पर एलन मस्क बोले- मैंने पहली बार…

