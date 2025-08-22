Spacex से इस्तीफा देने वाले कैरान काजी कौन हैं? कंपनी छोड़ने पर एलन मस्क बोले- मैंने पहली बार…

बिजनेस इनसाइडर के साथ बातचीत में कैरान ने कहा कि स्पेसएक्स में दो साल बिताने के बाद, मैं नई चुनौतियों का सामना करने के साथ एक उच्च-प्रदर्शन वाले माहौल में अपने कौशल का विस्तार करने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। उन्होंने बताया कि अब वह कुछ दिनों में 'सिटाडेल सिक्योरिटीज' कंपनी को डेवेलपर के रूप में ज्वाइन करेंगे।