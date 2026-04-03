कौन हैं स्मिता घोष? जो जन्मजात नागरिकता कानून पर ट्रंप को दे रहीं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

स्मिता की निजी जिंदगी के बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है। करियर की शुरुआत में उन्होंने विक्टर बोल्डन के लिए क्लर्क के रूप में काम किया। वह कोर्ट के फैसलों का ड्राफ्ट तैयार करती थीं और ट्रायल से जुड़ी तैयारियों में भाग लेती थीं। अब वह कॉन्स्टिट्यूशनल एकाउंटेबिलिटी सेंटर में सीनियर अपीलेट काउंसिल हैं। वह जटिल संवैधानिक मामलों पर काम करती हैं। इस संस्था ने ट्रंप प्रशासन की नीति के खिलाफ कानूनी चुनौती देने में अहम भूमिका निभाई है।