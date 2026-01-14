कौन है जिंदा शहीद? जो बन सकता है हमास का अलगा चीफ, नेतन्याहू को मजबूरन बचानी पड़ी थी उसकी जान

खालिद मशाल 1997 में जॉर्डन में ठहरा हुआ था। इस दौरान उसे जहर दे दिया गया। मोसाद के एजेंटों ने उसे जहर दी थी, लेकिन जॉर्डन के सुरक्षा अधिकारियों ने एजेंट को पकड़ लिया। इसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि अगर खालिद को जल्द से जल्द एंटिडोट नहीं दिया गया तो उसकी मौत निश्चित है। इसके बाद जॉर्डन किंग हुसैन ने इजराइल को धमकी दी कि अगर आधी रात से पहले उस जहर का एंटीडोट नहीं भेजा गया तो वह इजराइल के साथ हुआ शांति समझौता तोड़ देंगे। इतना ही नहीं, जहर देने वाले मोसाद के एजेंट्स को फांसी पर लटका देंगे। इसके बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बातचीत की, फिर इजरायल को एंटिडोट भिजवाना पड़ा।