Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘अब हम पर कोई प्रतिबंध नहीं’, जानिए ऐसा क्यों बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि परमाणु समझौते (जेसीपीओए) की मियाद अब खत्म हो चुकी है। अब हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जानिए क्या थी डील...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 20, 2025

India Iran Oil Import Boost

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ( फोटो: ANI)

ईरान ने एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को बताया घोषणा की कि अब वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बंधा नहीं है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 की अवधि समाप्त होने के बाद की गई है। यह वही प्रस्ताव है जिसने 2015 के परमाणु समझौते (जेसीपीओए) को मंजूरी दी गई थी। प्रस्ताव की अवधि 18 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक रूप से खत्म हो गई। इस अवधि के खत्म होने के बाद ही अब ईरान की तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है।

परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सभी शर्तें हुई खत्म

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, यह प्रस्ताव तय समयरेखा के अनुसार समाप्त हो चुका है। 20 जुलाई 2015 को पारित प्रस्ताव 2231 में 10 साल की अवधि तय की गई थी, जो 18 अक्टूबर 2025 को पूरी हो गई। मंत्रालय ने कहा, आज से ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सभी शर्तें, प्रतिबंध और तंत्र खत्म हो गए हैं।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने यह भी कहा कि रूस और चीन तेहरान के साथ इस बात पर सहमत हैं कि 2015 के परमाणु समझौते का समर्थन करने वाला सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव अब 18 अक्टूबर को समाप्त हो गया है।
अब क्या चाहता है तेहरान?

तेहरान ने मांग की है कि उसके परमाणु मामले को अब सुरक्षा परिषद के एजेंडे से हटा दिया जाए और उसके साथ परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत किसी भी अन्य गैर-परमाणु हथियार वाले देश की तरह व्यवहार किया जाए।

क्या थी ये डील?

2015 का परमाणु समझौता (जेसीपीओए) वियना में ईरान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमरीका के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत ईरान पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटा लिए गए थे, बदले में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं लगाने पर सहमति दी थी।

हालांकि, यह समझौता बाद में लगभग टूट गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमरीका ने एकतरफा रूप से इससे पीछे हटने का फैसला किया। इसके बाद ईरान ने भी धीरे-धीरे अपने वादों से पीछे हटना शुरू कर दिया और समझौते के कई प्रावधानों का पालन बंद कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Oct 2025 07:06 am

Hindi News / World / ‘अब हम पर कोई प्रतिबंध नहीं’, जानिए ऐसा क्यों बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पेरिस के Louvre म्यूज़ियम से चोरों ने 7 मिनट में नेपोलियन के आभूषण चुराए,जानें कब तक रहेगा बंद

Louvre Napoleon Heist Chaos
विदेश

दिवाली कार धमाल vs चीन का ऑटो साम्राज्य: 46.5 करोड़ गाड़ियां, क्या भारत पीछे छूट रहा ?

Diwali India Vs China Vehicles
विदेश

फिजी की महिलाओं का कमाल: IBSA Fund से 1530 ग्रामीण बहनों को सुपर पॉवर, भारत ने की गजब पहल!

IBSA Fund Fiji Women Empowerment
विदेश

ईरान परमाणु समझौता समाप्त: रूस-चीन का UN को पत्र, भारत के लिए क्या हैं बड़े संकेत ?

India Iran Oil Import Boost
विदेश

Dengue: बाढ़ के बाद डेंगू मचा रहा तबाही, पाकिस्तान में पीड़ितों की संख्या पहुंची 3.5 हजार के पार, कई लोगों की मौत

Dengue Cases in Pakistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.