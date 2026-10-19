फ्रांस में जनता का गुस्सा सड़कों पर क्यों फूटा? महंगाई के विरोध से कैसे बिगड़े हालात

France Protests: फ्रांस में महंगाई के खिलाफ हुए देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़कने के बाद 2,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिंसा में अब तक 600 से अधिक पुलिसकर्मी, जेंडरमेरी के जवान और दमकलकर्मी घायल हुए हैं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, हिंसा में सैकड़ों कारोबारों को भी नुकसान पहुंचा है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कुछ शहरों में शनिवार देर रात तक प्रदर्शन जारी रहे। हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वालों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, लेकिन संगठित तरीके से हिंसा कर अशांति फैलाना स्वीकार्य नहीं है।