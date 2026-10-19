18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

फ्रांस में जनता का गुस्सा सड़कों पर क्यों फूटा? महंगाई के विरोध से कैसे बिगड़े हालात

France Violent Protests: फ्रांस में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान 2,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। गृह मंत्री के मुताबिक, हिंसा में 600 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए और कई कारोबारों को नुकसान पहुंचा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 19, 2026

France Protests news

फ्रांस में प्रदर्शन(फोटो-IANS)

France Protests: फ्रांस में महंगाई के खिलाफ हुए देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़कने के बाद 2,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिंसा में अब तक 600 से अधिक पुलिसकर्मी, जेंडरमेरी के जवान और दमकलकर्मी घायल हुए हैं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, हिंसा में सैकड़ों कारोबारों को भी नुकसान पहुंचा है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कुछ शहरों में शनिवार देर रात तक प्रदर्शन जारी रहे। हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वालों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, लेकिन संगठित तरीके से हिंसा कर अशांति फैलाना स्वीकार्य नहीं है।

फ्रांस में 5.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे

शनिवार को फ्रांस के अलग-अलग हिस्सों में करीब 5.5 लाख लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान कई सरकारी इमारतों, पुलिस थानों और दुकानों पर हमले की खबरें सामने आईं। राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर आगजनी की गई और लुटेरों ने कई दुकानों में घुसकर सामान लूट लिया। यह अशांति कई हफ्तों से चल रहे छात्र प्रदर्शनों के बाद सामने आई है। शनिवार को पेरिस के पूर्वी और उत्तरी इलाकों से हजारों लोग एक बड़े मार्च में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से इस्तीफे की मांग की।

लियोन में पर्यटन कार्यालय में आग, कई शहरों में तोड़फोड़

फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक, लियोन शहर के केंद्र में प्रदर्शनकारियों ने एक पर्यटन कार्यालय में आग लगा दी। वहीं, मार्सिले और लिले शहरों में नगर परिषद की इमारतों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। मार्सिले समेत कई शहरों में दर्जनों दुकानों को निशाना बनाया गया। पेरिस में 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने शॉम्प्स-एलिजे की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस इलाके में कई बड़े लग्जरी ब्रांड के स्टोर हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। गृह मंत्री के मुताबिक, हिंसा के कारण संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। हालांकि, घायलों और नुकसान से जुड़े आंकड़े अभी शुरुआती हैं।

‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स’ को लेकर ईरान की अमेरिका को चेतावनी, कहा- दोबारा हमला किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

ये भी पढ़ें
Iran US War

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Oct 2026 02:00 am

Hindi News / World / फ्रांस में जनता का गुस्सा सड़कों पर क्यों फूटा? महंगाई के विरोध से कैसे बिगड़े हालात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बाब अल-मंदेब में महासंग्राम: यमन सेना का हूतियों पर फाइबर-ऑप्टिक और कामिकेज ड्रोन से भीषण हमला

Nation Shield Forces
विदेश

‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स’ को लेकर ईरान की अमेरिका को चेतावनी, कहा- दोबारा हमला किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

Iran US War
विदेश

अस्थायी युद्धविराम से यूक्रेन में ब्लैकआउट! वाशिंगटन के नीतिगत बदलावों से आक्रामक हुआ क्रेमलिन

Russia Ukraine war
विदेश

पाकिस्तान में पानी बन रहा जहर, इस्लामाबाद में 4 मौतों ने गंभीर पेयजल संकट और सुरक्षा की खोली पोल

public health crisis
विदेश

UAE के खोर फक्कान के पास टगबोट पर हमला, दो अज्ञात प्रोजेक्टाइल से पहुंचा नुकसान, एक व्यक्ति घायल

UAE Ship Attack UKMTO Warning
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.