‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स’ को लेकर ईरान की अमेरिका को चेतावनी, कहा- दोबारा हमला किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

Iran US War: ईरान के नवनियुक्त रक्षा मंत्री मेहरदाद अखलाघी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बमों में से एक ‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स’ का मुकाबला करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है।