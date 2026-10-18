पाकिस्तान में पानी बन रहा जहर, इस्लामाबाद में 4 मौतों ने गंभीर पेयजल संकट और सुरक्षा की खोली पोल

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के अनुसार, डॉ. खान ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने पीने के पानी की जांच किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में करवाएं और पानी को उबालकर पिएं या भरोसेमंद फिल्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें। उन्होंने पानी की आपूर्ति लाइनों में सीवेज को जाने से रोकने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। साथ ही, उन्होंने लोगों से कहा कि अगर किसी को दस्त (diarrhoea) या डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) की समस्या हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।