पाकिस्तान में एक और सैन्य तख्तापलट? बिना टैंक सड़क पर उतारे सेना ने पलटी बाजी

पीटीआई के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर शासन लागू करने के पाकिस्तान सरकार के फैसले की निंदा की और इसे "आपातकाल की आड़ में किया गया तख्तापलट" करार दिया।

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक गढ़ों में से एक है। इमरान खान की जेल और पाकिस्तान के राजनीतिक तंत्र के साथ उनके टकराव ने देश में काफी अशांति पैदा कर दी है। ऐसे हालात में एक चुनी हुई प्रांतीय सरकार को हटाना, इस संदेह को जन्म देता है कि कहीं 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एक सुविधाजनक हथियार के रूप में तो नहीं किया जा रहा है।