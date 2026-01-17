17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

शादी के 30 साल बाद खुला पति का ‘घिनौना’ राज! सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ करता था ये हरकत, जानकर पत्नी के उड़े होश

तीन दशकों तक साथ रहने के बाद एक दिन पति-पत्नी के बीच खुलकर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला को पति की इस गुप्त आदत के बारे में बताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 17, 2026

Divorce

पति की चोरी की लत से पत्नी नाराज

Underwear Thief Husband: एक महिला को अपनी 30 साल पुरानी शादी के बाद ऐसा झटका लगा कि उसका पूरा वैवाहिक जीवन हिल गया। महिला ने एक काउंसलिंग वेबसाइट पर अपनी व्यथा साझा की, जिसे द मिरर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। पता चला कि उनका पति सालों से उसकी सहेलियों, पड़ोसियों और परिवार की महिला सदस्यों के इस्तेमाल किए हुए अंडरवियर (पैंटी) चुराता आ रहा था।

कैसे हुआ खुलासा?

तीन दशकों तक साथ रहने के बाद एक दिन पति-पत्नी के बीच खुलकर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला को पति की इस गुप्त आदत के बारे में बताया। सदमे में महिला ने सीधे पति से पूछा तो उसने कबूल कर लिया- हां, मैं सालों से ऐसा करता आ रहा हूं।

पति ने स्वीकार किया कि वह घर आने वाली महिलाओं के इस्तेमाल किए हुए अंडरगारमेंट्स चुराता था, खासकर अपनी पत्नी के करीबी दायरे से - सहेलियों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों की। यह सब वह अपनी व्यक्तिगत फेटिश (सेक्सुअल फैंटेसी) को पूरा करने के लिए करता था।

पत्नी की प्रतिक्रिया: घृणा, धोखा और टूटन

महिला ने लिखा, 'मुझे इससे घिन आ रही है। आज मैं घृणा, धोखे और कमी का एहसास कर रही हूं।' वह जानती थी कि पति को अंडरवियर में रुचि है, लेकिन कभी कल्पना भी नहीं की कि वह इतनी दूर तक जाएगा और परिवार-दोस्तों की निजी चीजें चुराएगा। महिला इसे भावनात्मक धोखा मान रही है, जैसे कि पति ने उनके रिश्ते के बाहर जाकर 'इमोशनल चीटिंग' की हो।
उसके शब्दों में- 'यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि विश्वासघात है। मेरे करीबियों के साथ ऐसा करना मुझे और भी तोड़ रहा है।' वह अब तलाक तक पर विचार कर रही है, क्योंकि 30 साल का रिश्ता इस सदमे से पूरी तरह टूट चुका है।

काउंसलर का हैरान होना

काउंसलिंग कॉलम में एक्सपर्ट भी इस मामले से स्तब्ध थे। उन्होंने कहा कि अगर चुराई गई महिलाओं को पता चलेगा तो वे कितनी आहत होंगी। यह न सिर्फ पति-पत्नी का रिश्ता, बल्कि पूरे सामाजिक दायरे को प्रभावित कर सकता है। महिला ने सवाल उठाया- 'क्या मैं कभी इस घिन से उबर पाऊंगी? क्या यह रिश्ता बच सकता है?'

वायरल हो रही कहानी

यह घटना 17 जनवरी 2026 को वायरल हुई। सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं कि इतने सालों तक यह राज कैसे छिपा रहा। कई यूजर्स इसे "सबसे घिनौना राज" बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे फेटिश डिसऑर्डर मानकर सहानुभूति जता रहे हैं। यह मामला दिखाता है कि लंबे रिश्तों में भी कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं, जो एक दिन सब कुछ तबाह कर देते हैं।

ये भी पढ़ें

किसका बनेगा मुंबई का मेयर: देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
राष्ट्रीय
BJP wins Maharashtra local body Elections

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 10:50 pm

Hindi News / World / शादी के 30 साल बाद खुला पति का ‘घिनौना’ राज! सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ करता था ये हरकत, जानकर पत्नी के उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran-US Tension: ‘राजद्रोहियों की कमर तोड़ दो’, प्रदर्शनकारियों को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दी धमकी

Iran protests 2026 ,Khamenei escape plan,Iran regime change,economic unrest in Iran,
विदेश

24 घंटे में दो हिंदू मारे गए: गाजीपुर में पीट-पीटकर, राजबाड़ी में कार से कुचलकर हत्या, रहमान को नेता गिरफ्तार

विदेश

6 फीट ऊंची लहरें, फेल GPS और मौत का डर… ऐसे समुद्र के रास्ते वेनेजुएला से भागीं नोबेल विजेता मचाडो

Maria Machado Escape Story
विदेश

पाकिस्तान को दरकिनार करता चाबहार पोर्ट, क्यों नहीं पीछे हट सकता भारत?

Chabahar Port India
विदेश

जनाजे में जाते हुए खत्म हुआ जिंदगी का सफर, पाकिस्तान में सड़क हादसों में 23 लोगों की मौत

road accidents
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.