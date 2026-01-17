शादी के 30 साल बाद खुला पति का ‘घिनौना’ राज! सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ करता था ये हरकत, जानकर पत्नी के उड़े होश

महिला ने लिखा, 'मुझे इससे घिन आ रही है। आज मैं घृणा, धोखे और कमी का एहसास कर रही हूं।' वह जानती थी कि पति को अंडरवियर में रुचि है, लेकिन कभी कल्पना भी नहीं की कि वह इतनी दूर तक जाएगा और परिवार-दोस्तों की निजी चीजें चुराएगा। महिला इसे भावनात्मक धोखा मान रही है, जैसे कि पति ने उनके रिश्ते के बाहर जाकर 'इमोशनल चीटिंग' की हो।

उसके शब्दों में- 'यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि विश्वासघात है। मेरे करीबियों के साथ ऐसा करना मुझे और भी तोड़ रहा है।' वह अब तलाक तक पर विचार कर रही है, क्योंकि 30 साल का रिश्ता इस सदमे से पूरी तरह टूट चुका है।