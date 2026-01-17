शादी के 30 साल बाद खुला पति का ‘घिनौना’ राज! सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ करता था ये हरकत, जानकर पत्नी के उड़े होश

पति की चोरी की लत से पत्नी नाराज
Underwear Thief Husband: एक महिला को अपनी 30 साल पुरानी शादी के बाद ऐसा झटका लगा कि उसका पूरा वैवाहिक जीवन हिल गया। महिला ने एक काउंसलिंग वेबसाइट पर अपनी व्यथा साझा की, जिसे द मिरर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। पता चला कि उनका पति सालों से उसकी सहेलियों, पड़ोसियों और परिवार की महिला सदस्यों के इस्तेमाल किए हुए अंडरवियर (पैंटी) चुराता आ रहा था।
तीन दशकों तक साथ रहने के बाद एक दिन पति-पत्नी के बीच खुलकर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला को पति की इस गुप्त आदत के बारे में बताया। सदमे में महिला ने सीधे पति से पूछा तो उसने कबूल कर लिया- हां, मैं सालों से ऐसा करता आ रहा हूं।
पति ने स्वीकार किया कि वह घर आने वाली महिलाओं के इस्तेमाल किए हुए अंडरगारमेंट्स चुराता था, खासकर अपनी पत्नी के करीबी दायरे से - सहेलियों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों की। यह सब वह अपनी व्यक्तिगत फेटिश (सेक्सुअल फैंटेसी) को पूरा करने के लिए करता था।
महिला ने लिखा, 'मुझे इससे घिन आ रही है। आज मैं घृणा, धोखे और कमी का एहसास कर रही हूं।' वह जानती थी कि पति को अंडरवियर में रुचि है, लेकिन कभी कल्पना भी नहीं की कि वह इतनी दूर तक जाएगा और परिवार-दोस्तों की निजी चीजें चुराएगा। महिला इसे भावनात्मक धोखा मान रही है, जैसे कि पति ने उनके रिश्ते के बाहर जाकर 'इमोशनल चीटिंग' की हो।
उसके शब्दों में- 'यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि विश्वासघात है। मेरे करीबियों के साथ ऐसा करना मुझे और भी तोड़ रहा है।' वह अब तलाक तक पर विचार कर रही है, क्योंकि 30 साल का रिश्ता इस सदमे से पूरी तरह टूट चुका है।
काउंसलिंग कॉलम में एक्सपर्ट भी इस मामले से स्तब्ध थे। उन्होंने कहा कि अगर चुराई गई महिलाओं को पता चलेगा तो वे कितनी आहत होंगी। यह न सिर्फ पति-पत्नी का रिश्ता, बल्कि पूरे सामाजिक दायरे को प्रभावित कर सकता है। महिला ने सवाल उठाया- 'क्या मैं कभी इस घिन से उबर पाऊंगी? क्या यह रिश्ता बच सकता है?'
यह घटना 17 जनवरी 2026 को वायरल हुई। सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं कि इतने सालों तक यह राज कैसे छिपा रहा। कई यूजर्स इसे "सबसे घिनौना राज" बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे फेटिश डिसऑर्डर मानकर सहानुभूति जता रहे हैं। यह मामला दिखाता है कि लंबे रिश्तों में भी कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं, जो एक दिन सब कुछ तबाह कर देते हैं।
