किसका बनेगा मुंबई का मेयर: देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo: IANS)
Who will be Mumbai new mayor: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के अगले मेयर को लेकर स्पष्ट ऐलान कर दिया है। 17 जनवरी 2026 को मीडिया से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) का मेयर महायुति गठबंधन (BJP + एकनाथ शिंदे की शिवसेना) से ही होगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे के देवा वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, 'देवा का मतलब क्या है? मैं या भगवान? मुझे भी 'देवा भाऊ' कहते हैं। यह वास्तव में भगवान की इच्छा है कि मेयर महायुति के पक्ष से होगा।'
फडणवीस ने जोर देकर कहा कि इस मामले में कोई विवाद नहीं है। मेयर कौन बनेगा, कब चुना जाएगा, फैसला कहां होगा और कितने साल के लिए पद रहेगा - ये सभी फैसले वे खुद, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पार्टी नेताओं के साथ मिलकर लेंगे। महायुति की एकजुटता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूत है और मुंबई में विकास की नई शुरुआत होगी।
BMC के 227 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। महायुति गठबंधन ने कुल 118 सीटें जीतीं, जो बहुमत के आंकड़े 114 से 4 ज्यादा हैं।
BJP सबसे बड़ी पार्टी बनी - 89 सीटें (रिकॉर्ड प्रदर्शन, पिछले से 7 ज्यादा)
शिंदे गुट शिवसेना - 29 सीटें
विपक्षी शिवसेना (UBT) मात्र 65 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस को 24, AIMIM को 8, MNS को 6 और अन्य छोटी पार्टियों को बहुत कम सीटें मिलीं। लगभग 25 साल बाद ठाकरे परिवार का BMC पर कब्जा टूटा है। फडणवीस ने इसे 'मुंबई की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदलने' वाला बताया।
उद्धव ठाकरे ने चुनाव हार के बाद कहा था कि 'अगर देवा चाहेगा तो हमारा मेयर बनेगा'। फडणवीस ने इस पर व्यंग्य किया और कहा कि जनादेश साफ है- लोग महायुति के विकास और शासन पर भरोसा कर चुके हैं। उन्होंने पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे जैसे अन्य निकायों में भी BJP की जीत का श्रेय PM मोदी की नेतृत्व क्षमता को दिया।
फडणवीस ने राज्य में कम से कम 25 मेयर महायुति से बनाने का दावा किया है। BMC में मेयर चुनाव जल्द होगा और नया मेयर मुंबई को नई दिशा देगा। विपक्ष में हताशा है, जबकि महायुति शिविर में जश्न का माहौल है। यह जीत 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले महायुति के लिए बड़ा मनोबल बूस्टर साबित हो रही है।
