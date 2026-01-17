17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

किसका बनेगा मुंबई का मेयर: देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान

Devendra Fadnavis BMC Mayor Statement: बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई की राजनीति में उबाल आ गया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई का अगला मेयर 'महायुति' गठबंधन (BJP-शिंदे सेना-NCP) का ही होगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shaitan Prajapat

Jan 17, 2026

BJP wins Maharashtra local body Elections

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo: IANS)

Who will be Mumbai new mayor: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के अगले मेयर को लेकर स्पष्ट ऐलान कर दिया है। 17 जनवरी 2026 को मीडिया से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) का मेयर महायुति गठबंधन (BJP + एकनाथ शिंदे की शिवसेना) से ही होगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे के देवा वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, 'देवा का मतलब क्या है? मैं या भगवान? मुझे भी 'देवा भाऊ' कहते हैं। यह वास्तव में भगवान की इच्छा है कि मेयर महायुति के पक्ष से होगा।'

एकनाथ के साथ लेंगे फैसला

फडणवीस ने जोर देकर कहा कि इस मामले में कोई विवाद नहीं है। मेयर कौन बनेगा, कब चुना जाएगा, फैसला कहां होगा और कितने साल के लिए पद रहेगा - ये सभी फैसले वे खुद, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पार्टी नेताओं के साथ मिलकर लेंगे। महायुति की एकजुटता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूत है और मुंबई में विकास की नई शुरुआत होगी।

BMC चुनाव: महायुति ने बहुमत हासिल किया

BMC के 227 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। महायुति गठबंधन ने कुल 118 सीटें जीतीं, जो बहुमत के आंकड़े 114 से 4 ज्यादा हैं।

BJP सबसे बड़ी पार्टी बनी - 89 सीटें (रिकॉर्ड प्रदर्शन, पिछले से 7 ज्यादा)
शिंदे गुट शिवसेना - 29 सीटें

विपक्षी शिवसेना (UBT) मात्र 65 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस को 24, AIMIM को 8, MNS को 6 और अन्य छोटी पार्टियों को बहुत कम सीटें मिलीं। लगभग 25 साल बाद ठाकरे परिवार का BMC पर कब्जा टूटा है। फडणवीस ने इसे 'मुंबई की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदलने' वाला बताया।

उद्धव के 'देवा' बयान पर फडणवीस का पलटवार

उद्धव ठाकरे ने चुनाव हार के बाद कहा था कि 'अगर देवा चाहेगा तो हमारा मेयर बनेगा'। फडणवीस ने इस पर व्यंग्य किया और कहा कि जनादेश साफ है- लोग महायुति के विकास और शासन पर भरोसा कर चुके हैं। उन्होंने पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे जैसे अन्य निकायों में भी BJP की जीत का श्रेय PM मोदी की नेतृत्व क्षमता को दिया।

महायुति का भविष्य उज्ज्वल

फडणवीस ने राज्य में कम से कम 25 मेयर महायुति से बनाने का दावा किया है। BMC में मेयर चुनाव जल्द होगा और नया मेयर मुंबई को नई दिशा देगा। विपक्ष में हताशा है, जबकि महायुति शिविर में जश्न का माहौल है। यह जीत 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले महायुति के लिए बड़ा मनोबल बूस्टर साबित हो रही है।

ये भी पढ़ें

24 घंटे में दो हिंदू मारे गए: गाजीपुर में पीट-पीटकर, राजबाड़ी में कार से कुचलकर हत्या, रहमान को नेता गिरफ्तार
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 09:32 pm

Hindi News / National News / किसका बनेगा मुंबई का मेयर: देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.