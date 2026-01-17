किसका बनेगा मुंबई का मेयर: देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान

Who will be Mumbai new mayor: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के अगले मेयर को लेकर स्पष्ट ऐलान कर दिया है। 17 जनवरी 2026 को मीडिया से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) का मेयर महायुति गठबंधन (BJP + एकनाथ शिंदे की शिवसेना) से ही होगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे के देवा वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, 'देवा का मतलब क्या है? मैं या भगवान? मुझे भी 'देवा भाऊ' कहते हैं। यह वास्तव में भगवान की इच्छा है कि मेयर महायुति के पक्ष से होगा।'