24 घंटे में दो हिंदू मारे गए: गाजीपुर में पीट-पीटकर, राजबाड़ी में कार से कुचलकर हत्या, रहमान को नेता गिरफ्तार

Bangladesh Violence: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दो दिनों में गाजीपुर और राजबाड़ी जिलों में दो हिंदुओं की क्रूर हत्याएं हुई हैं, जिससे पूरे देश में हिंदू समुदाय में भय और आक्रोश का माहौल है। ये घटनाएं हाल के महीनों में बढ़ती हिंसा की श्रृंखला का हिस्सा हैं, जहां चुनाव नजदीक आते ही अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं।