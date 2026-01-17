17 जनवरी 2026,

शनिवार

विदेश

24 घंटे में दो हिंदू मारे गए: गाजीपुर में पीट-पीटकर, राजबाड़ी में कार से कुचलकर हत्या, रहमान को नेता गिरफ्तार

बांग्लादेश में बर्बरता: बांग्लादेश के गाजीपुर और राजबाड़ी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ हिंदू समुदाय के घरों को निशाना बनाकर लूटपाट की गई और सरेआम हत्याओं को अंजाम दिया गया।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 17, 2026

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हिंसा

Bangladesh Violence: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दो दिनों में गाजीपुर और राजबाड़ी जिलों में दो हिंदुओं की क्रूर हत्याएं हुई हैं, जिससे पूरे देश में हिंदू समुदाय में भय और आक्रोश का माहौल है। ये घटनाएं हाल के महीनों में बढ़ती हिंसा की श्रृंखला का हिस्सा हैं, जहां चुनाव नजदीक आते ही अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं।

गाजीपुर में होटल व्यवसायी की पीट-पीटकर हत्या

शनिवार सुबह करीब 11 बजे, गाजीपुर जिले के कालिगंज थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। 60 वर्षीय लिटन चंद्र घोष (स्थानीय रूप से 'काली' के नाम से मशहूर) अपने होटल 'बोयीशाखी स्वीट एंड होटल' में थे। उनके कर्मचारी अनंत दास की एक ग्राहक से मामूली तकरार हुई, जो हाथापाई में बदल गई।

घायल लिटन मौके पर ढेर

लिटन घोष अपने कर्मचारी को बचाने पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। घूंसे, लातों और बेलचे से वार किए गए। गंभीर रूप से घायल लिटन मौके पर ही ढेर हो गए और उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिखा

पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जांच में यह मामला छोटे विवाद से शुरू हुआ बताया जा रहा है, लेकिन हिंदू समुदाय इसे सांप्रदायिक रंग दे रहा है। इलाके में शोक और तनाव का माहौल है, स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

राजबाड़ी में पेट्रोल पंप कर्मचारी को कार से कुचला

शुक्रवार को राजबाड़ी जिले के सदर उपजिला में एक और क्रूर हत्या हुई। 30 वर्षीय रिपन साहा (हिंदू युवक) गोलांदा मोड़ के पास करीम फिलिंग स्टेशन पर काम करते थे। एक वाहन ने ईंधन भरा लेकिन भुगतान किए बिना भागने लगा। रिपन ने रोकने की कोशिश की, तो आरोपी ने जानबूझकर गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी। रिपन मौके पर ही मौत के घाट उतर गए।

मुख्य आरोपी गिरफ्तार, वाहन भी जब्त

मुख्य आरोपी अबुल हाशेम (55 वर्ष, बीएनपी राजबाड़ी जिला इकाई के पूर्व कोषाध्यक्ष और पूर्व जूबो दल अध्यक्ष) और चालक कमाल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वाहन जब्त कर हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी खोंडकर जियाउर रहमान ने कहा, यह कोई दुर्घटना नहीं, स्पष्ट हत्या है।

बढ़ती हिंसा और अल्पसंख्यक संकट

ये दोनों घटनाएं बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों का हिस्सा हैं। हाल के महीनों में दर्जनों हत्याएं, लूट, मंदिर तोड़फोड़ और हमले रिपोर्ट हुए हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने चेतावनी दी है कि फरवरी 2026 के आम चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को डराने के लिए हिंसा बढ़ाई जा रही है।

Updated on:

17 Jan 2026 07:55 pm

Published on:

17 Jan 2026 07:50 pm

Hindi News / World / 24 घंटे में दो हिंदू मारे गए: गाजीपुर में पीट-पीटकर, राजबाड़ी में कार से कुचलकर हत्या, रहमान को नेता गिरफ्तार

