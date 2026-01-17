पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और 4 नई अमृत भारत को हरी झंडी, जानें आपके शहर को कौन सी ट्रेन मिली?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
Vande Bharat Sleeper Trian: 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन हावड़ा (कोलकाता) और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलाई जाएगी, जो पूर्वोत्तर भारत को देश की राजधानी से बेहतर जोड़ेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा, आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। यह पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि से जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा।" यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें बेहतर सस्पेंशन, सुरक्षा फीचर्स और आरामदायक स्लीपर कोच शामिल हैं, जो रात की लंबी यात्रा को सुगम और आरामदायक बनाएंगे। इसके साथ ही रेलवे ने पश्चिम बंगाल को चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात भी दी है।
ये ट्रेनें किफायती दरों पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हैं और मध्यम वर्ग, छात्रों व प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित होंगी। नई ट्रेनों के रूट इस प्रकार हैं:
न्यू जलपाईगुड़ी - नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस: यह ट्रेन उत्तर बंगाल को दक्षिण भारत के तमिलनाडु से जोड़ेगी। पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
न्यू जलपाईगुड़ी - तिरुच्चिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस: इसी क्षेत्र को दक्षिण भारत के प्रमुख शहर से जोड़ते हुए यात्रा समय में कमी लाएगी।
अलीपुर द्वार - एसएमवीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस: उत्तर बंगाल को कर्नाटक की तकनीकी राजधानी से जोड़कर आधुनिक और आरामदायक यात्रा का विकल्प देगी।
अलीपुर द्वार - मुंबई (पनवेल) अमृत भारत एक्सप्रेस: पश्चिम बंगाल को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगी, साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें नॉन-एसी हैं, लेकिन आधुनिक सुविधाओं जैसे चार्जिंग पॉइंट्स, बायो-टॉयलेट्स, सीसीटीवी और तेज गति (130 किमी/घंटा तक) से लैस हैं। इनका उद्देश्य किफायती किराए पर लंबी दूरी की विश्वसनीय यात्रा सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये नई ट्रेनें पूर्वोदय और पूरे देश की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। रेलवे लगातार आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।
