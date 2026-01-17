पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और 4 नई अमृत भारत को हरी झंडी, जानें आपके शहर को कौन सी ट्रेन मिली?

न्यू जलपाईगुड़ी - नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस: यह ट्रेन उत्तर बंगाल को दक्षिण भारत के तमिलनाडु से जोड़ेगी। पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

न्यू जलपाईगुड़ी - तिरुच्चिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस: इसी क्षेत्र को दक्षिण भारत के प्रमुख शहर से जोड़ते हुए यात्रा समय में कमी लाएगी।

अलीपुर द्वार - एसएमवीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस: उत्तर बंगाल को कर्नाटक की तकनीकी राजधानी से जोड़कर आधुनिक और आरामदायक यात्रा का विकल्प देगी।

अलीपुर द्वार - मुंबई (पनवेल) अमृत भारत एक्सप्रेस: पश्चिम बंगाल को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगी, साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।