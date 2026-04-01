अब खुल जाएगा होर्मुज स्ट्रेट? 40 से अधिक देश आ रहे साथ, ब्रिटेन-फ्रांस की बड़ी चाल

Strait of Hormuz: ईरान-अमेरिका- इजरायल युद्ध धीरे-धीरे पूरी दुनिया को अपने जद में लेते जा रहे है। चीन के ईरान को सहयोग पहुंचाने के आरोप पर ड्रैगन पहले ही अमेरिका को जवाब दे चूका है। अब इसमें ब्रिटेन-फ्रांस सहित कई देश पर्दे के पीछे से शामिल हो गए हैं। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया भर में बढ़ती बेचैनी के बीच अब यूरोप ने एक अलग रास्ता अपनाने की कोशिश शुरू कर दी है। जहां एक तरफ हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बातचीत और सहयोग के जरिए समाधान खोजने की कोशिश तेज होती दिख रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री (कीर स्टार्मर) Keir Starmer ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 40 से ज्यादा देशों की बैठक बुलाने का ऐलान किया है। उनका साफ कहना है कि अगर Strait of Hormuz बंद होता है, तो इसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। तेल की सप्लाई से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक, सब कुछ महंगा हो सकता है।