13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अब खुल जाएगा होर्मुज स्ट्रेट? 40 से अधिक देश आ रहे साथ, ब्रिटेन-फ्रांस की बड़ी चाल

Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच ब्रिटेन और फ्रांस ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। 40 देशों की समिट बुलाकर समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखने की योजना बनाई जा रही है। अमेरिका की सैन्य रणनीति से अलग यूरोप सहयोग और बातचीत का रास्ता अपना रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 13, 2026

Strait of Hormuz

Britain PM On Strait of Hormuz(AI Image-ChatGpt)

Strait of Hormuz: ईरान-अमेरिका- इजरायल युद्ध धीरे-धीरे पूरी दुनिया को अपने जद में लेते जा रहे है। चीन के ईरान को सहयोग पहुंचाने के आरोप पर ड्रैगन पहले ही अमेरिका को जवाब दे चूका है। अब इसमें ब्रिटेन-फ्रांस सहित कई देश पर्दे के पीछे से शामिल हो गए हैं। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया भर में बढ़ती बेचैनी के बीच अब यूरोप ने एक अलग रास्ता अपनाने की कोशिश शुरू कर दी है। जहां एक तरफ हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बातचीत और सहयोग के जरिए समाधान खोजने की कोशिश तेज होती दिख रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री (कीर स्टार्मर) Keir Starmer ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 40 से ज्यादा देशों की बैठक बुलाने का ऐलान किया है। उनका साफ कहना है कि अगर Strait of Hormuz बंद होता है, तो इसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। तेल की सप्लाई से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक, सब कुछ महंगा हो सकता है।

क्यों अहम है होर्मुज स्ट्रेट?


दरअसल, यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स में से एक है। यहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। अगर यह रुकता है, तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। चाहे वह यूरोप हो, एशिया हो या कोई और इलाका। इसी चिंता को देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक ऐसा प्लान बना रहे हैं, जो न सिर्फ इस रास्ते को खुला रखे बल्कि शिपिंग को सुरक्षित भी बनाए। खास बात यह है कि यह पहल पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित होगी, न कि किसी एक देश की सैन्य ताकत पर।

कीर स्टार्मर ने और क्या कहा


कीर स्टार्मर ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि ब्रिटेन पर दबाव जरूर है, लेकिन बिना साफ कानूनी आधार के वह किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। उनका फोकस साफ है, तनाव कम करना और समुद्री रास्ते को चालू रखना। ब्रिटेन की मौजूदगी इस इलाके में पहले से है। उसके जहाज खाड़ी में तैनात हैं, लेकिन उनका मकसद लड़ाई नहीं, बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अमेरिका का रुख


अमेरिका की बात करें तो Donald Trump उन्होंने इस स्ट्रेट पर ब्लॉकेड लगाने की बात कही थी और दावा किया था कि उनके सहयोगी देश भी साथ देंगे। लेकिन ब्रिटेन ने पहले ही साफ कर दिया कि वह इस तरह की किसी सैन्य रणनीति का हिस्सा नहीं बनेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

13 Apr 2026 06:30 pm

Hindi News / World / अब खुल जाएगा होर्मुज स्ट्रेट? 40 से अधिक देश आ रहे साथ, ब्रिटेन-फ्रांस की बड़ी चाल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘दुश्मन जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट पार करने नहीं देंगे…’, सीजफायर ऐलान के बाद ईरान की खुलमखुल्ला चेतावनी

Donald Trump-MOJTABA KHAMNEI
विदेश

ब्रिटेन के बाद रूस भी ट्रंप के खिलाफ, बोला- ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी से बिगड़ेंगे हालात

Kremlin warning on Strait of Hormuz blockade impact
विदेश

Corporate Integrity: टीसीएस ने नासिक में उत्पीड़न के आरोपी कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता

Tata Consultancy
कारोबार

‘मैं डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरता हूं…’, ईरान युद्ध के बीच ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु ने कह दी ये बात

Pope Leo Criticism of Donald Trump
विदेश

ईरान पर नाकेबंदी की तैयारी के बीच ट्रंप को बड़ा झटका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा अमेरिका का साथ

US President Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.